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  • KOSGEB, 11 şehirde ''yalın dönüşüm'' desteğine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenleyecek
Ekonomi

KOSGEB, 11 şehirde ''yalın dönüşüm'' desteğine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenleyecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB'in yalın dönüşüm desteği hakkında bilgi vermek üzere 11 ilde toplantı gerçekleştireceğini bildirdi.

AA11 Eylül 2023 Pazartesi 22:01 - Güncelleme:
KOSGEB, 11 şehirde ''yalın dönüşüm'' desteğine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenleyecek
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de imalat sanayisinin yalın dönüşüm yoluyla verimlilik artışına katkı sağlamak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü ile KOSGEB işbirliğinde geliştirilen "KOSGEB Yalın Dönüşüm Desteği" uygulamaya alındı.

Söz konusu destek hakkında bilgi vermek ve model fabrikalarda gerçekleştirilen yalın dönüşüm uygulamalarını tanıtmak amacıyla 11 ilde "KOSGEB Yalın Dönüşüm Desteği ve Model Fabrika Uygulamaları Bilgilendirme Toplantıları" gerçekleştirilecek.

Toplantılar, 19 Eylül'de Bursa'da, 20 Eylül'de Adana ve Mersin'de, 22 Eylül'de Eskişehir ve Bilecik'te, 9 Ekim'de İzmir ve Manisa'da, 10 Ekim'de Denizli ve Aydın'da, 23 Ekim'de de Kocaeli ve Sakarya'da yapılacak.

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