KOSGEB Başkanı Uzkurt: 50 bin girişimcimize destek verdik

Uzkurt, Atatürk Kongre Merkezi'nde Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) tarafından düzenlenen "Girişimcilik" panelinde yaptığı konuşmada, KOSGEB'in sadece girişimcilik desteği vermediğini, KOBİ'lere üretimden ihracata, Ar-Ge'den teknolojik geliştirmeye bütün alanlarda desteklerin sağlandığını söyledi.

KOSGEB'in KOBİ'leri desteklemek ve danışmanlık yapmak üzere kurulduğunu dile getiren Uzkurt, şöyle konuştu:

"KOSGEB ciddi bir destek bütçesine sahip ama bütçemiz ne kadar büyük olursa olsun sınırlı bir kamu bütçesini KOBİ'lere aktarmak durumdayız. Önemli hedeflerimizden biri de ülkemizdeki teknolojik düzeyi yüksek yeni girişimcileri ortaya çıkarmaktır. Diğer taraftan mevcut KOBİ'lerimizin üretimlerini daha katma değerli hale getirmek, teknolojik düzeylerini artırmak, sektörel olarak düşük ve orta teknolojili alanlardan yüksek ve orta yüksek teknolojik alanlara evrilmek gibi bir misyonumuz var. Ekonomi, üretim, imalat ve sanayi olarak ülkemizin daha çok teknolojik alanlarda evrilmesini istiyorsak, KOBİ'lerin teknoloji düzeyi yüksek ve daha katma değerli üretim yapmalarına, yeni kurulan ve yeni kurulacak olan işletmelerimizin de daha teknolojik işletmeler olmasına özen göstermemiz gerekiyor."

Uzkurt, KOBİ'lerin ülke ekonomisinin bel kemiğini oluşturan bir kitle olarak tanımlandığına dikkati çekerek, Türkiye'deki 3 milyon 500 bin işletmenin yüzde 99'unun küçük ölçekli işletme olduğunu vurguladı.

Hayal kurmanın çok önemli olduğuna değinen Uzkurt, şunları kaydetti:

"KOSGEB olarak 50 bin girişimcimize destek verdik. Bu girişimcilerimizden bazıları süreç içerisinde işini yürütemedi ve işletmesini kapattı ama bazıları da bugün uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren ve dünya pazarlarına ürün ihraç eden firmalar olmayı başardı. Bu girişimcilik desteği sadece KOSGEB'de yok. TÜBİTAK'ta da var. Özellikle teknolojik iş fikirlerinin önce olgunlaştırılıp sonra da bu ürünlerin üretimine imkan verecek şekilde teknogirişim sermaye desteği adı altında bir program daha var. Buradan da kaynak bulabilirsiniz, KOSGEB'den de kaynak bulabilirsiniz."

Konuşmaların ardından, KOSGEB desteğinden faydalanan girişimciler, sektöre giriş ve başarı hikayelerini anlattı.