KOSGEB desteğiyle dünyaya açıldılar

AA 16 Aralık 2021 Perşembe 11:24 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 11:24

Nektar Yazılım Kurucu Ortağı Mehmetcan Yılmaz, AA muhabirine, mobil ve web uygulamalar, tasarım, teknoloji danışmanlığı alanlarında çözümler sunan şirketlerinin, "start-up"lardan büyük ölçekli firmalara kadar pek çok kuruluşa hizmet sağladığını söyledi.

Kuruldukları dönemde hizmet kalitelerini artırmaya odaklandıklarını ve verimlilik esaslarını hedefleyerek çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Yılmaz, "Önceliğimiz hep daha iyisini üretmek oldu. Kendimizi, sektördeki diğer firmalara kıyasla kalite ve zaman anlamında avantajlı konuma getirmek için çalıştık. Çünkü bu sektörde her zaman fark yaratmak gerekiyor." dedi.

Nektar Yazılım'ı kurarken KOSGEB İleri Girişimci Destek Programı'ndan oldukça faydalandıklarına işaret eden Yılmaz, bu destekler ve gerçekleştirdikleri projelerden sağladıkları gelirlerle şirketlerini güçlendirdiklerini bildirdi.

Yılmaz, Türkiye'deki çalışmalarının yanı sıra ihracata da yöneldikleri bilgisini vererek, şöyle konuştu:



"İki yılda 10'dan fazla ülkeye hizmet ihracatı gerçekleştirdik. Şirketimiz bu sürede 8 milyon liranın üzerinde değere ulaştı. Şu an 10 kişilik harika bir ekibimiz var. 2022 yılı içinde ekibimizi büyüterek 30 kişilik bir organizasyona sahip olmayı ve kendimize ait yeni bir projeyi hayata geçirerek, ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz."

Yılmaz, kendisi gibi girişimci olmak isteyen gençlere de heyecanlarını kaybetmemeleri tavsiyesinde bulundu.

- "HEDEFİMİZ BU İŞİ TAMAMEN YURT DIŞINA TAŞIYABİLMEK"

Mateit Teknolojileri Kurucu Ortağı Cevdet Selçuk da çalışmaya 23 yaşında başladığını ve bazı girişimlerde bulunduğunu anlattı.

Bu girişimlerinin istediği gibi sonuçlanmadığını belirten Selçuk, "Daha sonra kurumsal hayata girdim. Burada konfor alanım vardı, çok fazla şey öğrenebiliyordum. Ben de mümkün olduğunca kendimi geliştirmeyi hedefledim. Farklı alanlarda bilgi sahibi oldum. Edindiğim tecrübeler, kendimi daha iyi yetiştirmemi sağladı." ifadelerini kullandı.

KOSGEB'in programından faydalanarak şirketlerini kurduklarını aktaran Selçuk, şu anda robotik süreç otomasyonu, yapay zeka ve makine öğrenimi alanında faaliyet gösterdiklerini ve Metaverse ile ilgili çalışmalar da yapmaya başladıklarını dile getirdi.

Selçuk, piyasaya girdiklerinde bu alanda faaliyet gösteren fazla şirket olmadığını ancak son dönemde özellikle İstanbul'da pek çok firmanın ortaya çıktığını, yerli ürünlerin de piyasada bulunduğunu ve bunların gelişmesini desteklediklerini söyledi.

Uluslararası bazı firmalarla çeşitli ortaklıklar yaptıklarını ifade eden Selçuk, üniversitelerin düzenlediği etkinliklere katılarak da sahip oldukları bilgi birikimini öğrencilerle paylaştıklarını anlattı.

Selçuk, 300 bin liraya yakın yatırım yaparak şirketi kurdukları bilgisini vererek, şu değerlendirmede bulundu:

"Şu ana kadar Almanya'ya ihracat yaptık. Çeşitli uluslararası firmaların da Türkiye'de ilk kez gerçekleştirecekleri uygulamalardan bazılarını biz devreye aldık. Hedefimiz bu işi tamamen yurt dışına taşıyabilmek. Sektör bu anlamda dünyada aç. Öncelikle Avrupa, ABD ve Kanada'da faaliyet göstermek istiyoruz. Buralardan teklifler de alıyoruz. Biz ucuz iş gücünden ziyade, kaliteli iş gücü olarak piyasada var olmak istiyoruz. Türkiye'deki istihdamı devam ettirerek, yurt dışında da varlık göstermeyi hedefliyoruz."

Türkiye'de gerçekten iyi ve donanımlı gençlerin bulunduğunu vurgulayan Selçuk, insanların kendilerine güvendiği bir konuda korkmadan denemeye çalışması gerektiğini bildirdi.

Selçuk, Türkiye'nin yazılım alanında dünya piyasasında büyük markaları olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dünyada isim yapmış firmaları incelediğimizde, yerel kaynaklarla çok büyük başarı elde ettiklerini görüyoruz. Neden yerli bir firmayı bu alanlarda görmeyelim? Devletimizin desteğiyle bu gibi girişimleri yurt dışı pazarına açmayı temenni ediyoruz. Bu alanda devlet desteğiyle globalde çok başarılı firmalara sahip olmak hayal değil."