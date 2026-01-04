İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ocak 2026 Pazar / 16 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0297
  • EURO
    50,4667
  • ALTIN
    5991.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 2025 çağrıları tamamlandı
Ekonomi

KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 2025 çağrıları tamamlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 2025 yılı çağrılarının tamamlandığını belirterek, '2025 yılı 3. döneminde 793 işletmenin 12,9 milyar lira finansmana erişimini sağlıyoruz. Böylelikle, 2025 yılı önceki dönemleriyle birlikte toplam 2 bin 440 KOBİ 38,4 milyar lira finansmana erişmiş olacak.' ifadesini kullandı.

AA4 Ocak 2026 Pazar 16:30 - Güncelleme:
KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 2025 çağrıları tamamlandı
ABONE OL

Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'na yönelik başvurulara ilişkin bilgi verdi.

Program kapsamındaki işletmelerin, 20 milyon liraya kadar kullandıkları 36 ay vadeli kredilerde 20 puan KOSGEB finansman katkısından yararlandıklarını vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı 2025 çağrılarını tamamladık. 2025 yılı 3. döneminde 793 işletmenin 12,9 milyar lira finansmana erişimini sağlıyoruz. Böylelikle, 2025 yılı önceki dönemleriyle birlikte toplam 2 bin 440 KOBİ 38,4 milyar lira finansmana erişmiş olacak. Üretimi destekleyen, girişimciliği teşvik eden programlarımızla KOBİ'lerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Bakan Kacır'ın paylaşımında yer verdiği infografiğe göre, ilk iki dönemde 1647 işletmeye 25,5 milyar lira destek sağlanmıştı.

  • KOSGEB destek programı
  • KOBİ finansmanı
  • kacır

ÖNERİLEN VİDEO

Kontrolden çıkan tır eve daldı: Kaza anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.