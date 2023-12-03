KOSGEB'de yeni dönem! Ar-Ge'den sonra girişimciye yöneliyor

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, KOSGEB'de yeni bir dönemin başladığını, KOSGEB'i yalınlaştıracak, basitleştirecek ve dijitalleştirecek bir yapılanma üzerinde çalıştıklarını açıkladı. 1991 yılından bu yana KOSGEB desteklerinden 1 milyonun üzerinde işletmenin yararlandığını hatırlatan İbrahimcioğlu, "Desteklerimizden yararlanan her 100 işletmeden 41 faaliyetlerine 5 yıldan sonra da devam etti. Daha etkin nasıl destek verilebilir bunu değerlendiriyoruz. İlk yılı ödemesiz olmak üzere geri ödemeli desteklerimiz, enflasyon ortamında hibe gibi oluyor. Yeni dönemde Ar-Ge desteklerinden çekileceğiz. İnovasyonda kalacağız. Ar-Ge desteği isteyen TÜBİTAK'a gitsin" dedi.

250 MİLYON TL KAYNAK

Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) tarafından girişimcilerin bilgilendirilmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımı için düzenlenen Girişimci Buluşmaları'nda konuşan İbrahimcioğlu KOSGEB'in girişimciliği yaygınlaştırmaya odaklandığını söyledi. İbrahimcioğlu yeni dönem için planladıkları destekleri de şöyle sıraladı: "Teknolojiye yatırım desteği, kapasite geliştirme desteği, sürdürülebilirlik desteği, yenilenebilir enerji desteği, şirketlere dijitalleşme desteği, küresel alanda rekabet gücünü artıracak destekler olacak. Bu alanlar için 250 milyon dolarlık destek verilecek. Ayrıca model fabrika ve bölgesel desteklerimiz olacak. Her bölgeye ayrı sektörel destekler olacak. KOSGEB desteklerinin limitleri de değişecek."

GİV Girişimci Buluşmaları'ndaki konuşmaların ardından KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu'na GİV Başkanı Mehmet Koç tarafından bir plaket takdim edildi.

5 BİN KİŞİYE EĞİTİM VERDİ

Girişimci İşadamları Vakfı Başkanı Mehmet Koç da, GİV olarak KOSGEB ile birlikte Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurmayı düşündüklerini açıkladı. Online platformlarla girişimcilik eğitimini tabana yayarak girişimcilik ekosistemini geliştirmek istediklerini söyleyen Mehmet Koç, şöyle konuştu: "Ülkemiz, artık masa kuran ülke oldu. Bölgemizde milyonlarca insan umudunu Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlamış durumda. Bu aşamada, Türkiye Yüzyılı'nda girişimcilere büyük iş düşüyor. Girişimcilere burada çok iş düşüyor. KOSGEB'e çok iş düşüyor. GİV olarak 5 bin kişiye eğitim verdik. Bu kişilerden yaklaşık bini şirket kurdu. Girişimcilik eğitimini tabana yaymak gerekiyor. Belli başlı sektörlerde girişimcilik ekosistemini geliştirmek gerekiyor."

15 BİN TEKNO GİRİŞİM HEDEFİ

KOSGEB'in yılda 90 bin kişiye eğitim verdiğini ifade eden Serdar İbrahimcioğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Online olduğu için sayı çok yüksek. KOSGEB'in bir yılda destek verdiği işletme sayısı 103 bin. Her alana ulaşabiliyoruz. 36 destek programımız var, ancak 4-5 tanesi biliniyor. Bizim artık KOSGEB tanımını değiştirmemiz lazım. KOSGEB'i nasıl daha iyi değerlendireceğimize bakacağız, dijitalleştireceğiz. Yani veriye dayalı bir yönetim olacak." 7 yılda 15 bin tekno girişim hedefi bulunduğuna işaret eden KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu, "Enerji maliyetini düşürme desteği olacak. Bunun için imalatçı olması gerekiyor. Çatı GES için yüzde 60'a kadar destek verilecek. Karbon emisyon değerini azaltmaya yönelik yatırımlara yüzde 70'ini karşılayacak kadar ve faizsiz destek olacak" diye konuştu.

DEPREMZEDEYE ÖZEL DESTEK

KOSGEB, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem sonrası mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin canlandırılmasına yardımcı olmak amacıyla yeni bir destek programı başlattı. Destek programına göre; Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya şehirlerinde depremden etkilenen KOBİ'ler 200 bin TL'den 750 bin TL'ye kadar destek alabilecek.

1 MİLYON İŞLETME YARARLANDI

KOSGEB 1991 yılından bu yana 1 milyon işletmeye destek oldu. KOSGEB desteklerinden yararlanan 100 işletmeden 41'i faaliyetlerine 5 yıldan uzun süre devam etti.