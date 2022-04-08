KOSGEB'den KOBİ'lere 'dijital dönüşüm' desteği

Kurt, AA muhabirine, "KOSGEB Dijital Dönüşüm Danışmanlığı Desteği"ne ilişkin bilgi verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, KOBİ'lerin Kovid-19 salgınıyla birlikte hızla artan dijitalleşme ihtiyaçlarına yönelik önemli bir çalışma başlattığını belirten Kurt, bu kapsamda KOBİ'lerde dijital dönüşümün sağlanması için işletmelerin mevcut durumlarının analiz edileceğini, işletme hedefleri doğrultusunda dijital dönüşüm ihtiyaçlarının belirleneceğini ve yol haritalarının hazırlanacağını söyledi.

Kurt, dijital dönüşüm yol haritalarının söz konusu alanda eğitim almış danışmanlar tarafından oluşturulacağına işaret ederek, KOSGEB'in söz konusu danışmanların belgelendirilmesi amacıyla TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) ile iş birliği protokolü imzaladıklarını kaydetti. Hasan Basri Kurt, KOBİ'lerin de TÜBİTAK TÜSSİDE tarafından belgelendirilmiş dijital dönüşüm danışmanlarından hizmet alabileceğini dile getirdi.

- İLK ETAPTA 3 BİN İŞLETME

TÜBİTAK TÜSSİDE'nin, Boğaziçi Üniversitesi tarafından geliştirilen "D3A Dijital Dönüşüm ve Değerlendirme Aracı"nı ülke genelinde yaygınlaştırmak amacıyla modelleyerek çalışmalarını tamamladığını vurgulayan Kurt, şöyle konuştu:

"Model, işletmelere hızla yaygınlaştırılarak yol haritası, ek raporlama ve analiz modüllerinin de eklenmesiyle zenginleştirildi. TÜBİTAK TÜSSİDE, Dijital Dönüşüm ve Değerlendirme Aracı'nı kullanarak işletmelerin dijital dönüşümüne rehberlik edecek danışmanlarını yetiştirmek için bir eğitim programı hazırladı. İmalat sanayisinde çalışanlar, yöneticiler, danışmanlar, akademisyenler, sektör uzmanları bu eğitimlere katılabilecek. En az ön lisans derecesine sahip adayların katılacağı eğitimlerde 4. Sanayi Devrimi teknolojileri, D3A Dijital Dönüşüm Değerlendirme Aracı ve kullanımı, danışmanlık becerileri olmak üzere üç ana grupta eğitim verilecek. Bu eğitim programına başvuru yapmak isteyen dijital dönüşüm danışmanı adayları 'ddxhamle.org' adresinden başvurularını yapabilecek."

Eğitimi başarıyla tamamlayanlara belgelerinin dijital olarak verileceğini belirten Kurt, işletmelerin de dijital rozet sahibi danışmanla çalışarak dijital yol haritalarını hazırlatabileceğini anlattı.

Kurt, KOSGEB'in de dijital rozet sahibi danışmanlardan hizmet alan işletmelere destek vereceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"KOSGEB, imalat sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin aldığı dijital dönüşüm danışmanlık hizmetini 10 bin liraya kadar destekleyecek. Kurumun, İşletme Geliştirme Destek Programı içinde yer alacak Dijital Dönüşüm Danışmanlığı Desteği'nden KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve aktif durumda olan işletmeler faydalanabilecek. Desteğin devreye alınmasıyla birlikte ilk etapta yaklaşık 3 bin işletmenin dijital olgunluk seviyesinin ölçülerek dijital dönüşüm yol haritalarının belirlenmesi hedefleniyor."

Dijital Dönüşüm Danışmanlığı Eğitim Programı'na başvuruların 8 Mayıs'a kadar gerçekleştirilebileceği bilgisini veren Kurt, eğitimlerin ise 29 Mayıs'ta başlamasının planlandığını bildirdi.