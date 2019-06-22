Kovmatik’in başarısı tescillendi

En son 1 Nisan’da düzenlenen, iş ve sanat dünyasından Demet Sabancı, Süleyman Orakçıoğlu, Tolgahan Sayışman, Güneri Civaoğlu gibi ünlü isimlerin katıldığı Türkiye Marka Ödülleri Töreni’nde, Kovmatik binlerce hayvan severin desteği ile Yılın Pest Kontrol Ürünleri Markası ödülünü kazandı.

Taşıdıkları hastalık risklerinin yanında birçok farklı sektörde oluşturdukları ekonomik zarardan dolayı kuşlarla ve yabani hayvanlarla mücadele etmek her zaman çok önemli bir konu oldu.Avrupa’da uzun yıllardır uygulanan Türkiye’de ise yeni yeni gelişmeye başlayan bu alana öncülük eden Kovmatik ABD, Belçika ve İsviçre menşeili uluslararası iş ortaklarıyla birlikte yabani hayvanların vereceği zararların önüne geçiyor.

Dünyaca ünlü 4 markanın distribütörlüğünü gerçekleştiren Kovmatik, kuş dostu çözümleriyle, kuşlara hiçbir zarar vermeden onların doğal yaşamlarını sürdürmelerine imkan tanıyarak hayvan severlerden de tam not alıyor.

İsviçre menşeili Swissinno, İngiliz menşeili Bird Free, Amerikan menşeili Bird X ve Belçika menşeili Weitech markalarını Kovmatik çatısı altında Türkiye’ye kazandıran Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Çağatay Kuruoğlu aynı zamanda satış sonrası sunduğu hizmetlerle de %100 müşteri memnuniyeti oluşturdu.

“Soruna özel çözümler geliştiriyoruz.’’

Sektörlerinde, sanılanın aksine çözüm üretmenin kolay olmadığını belirten şirketin Yönetim KuruluBaşkanı Erkan Çağatay Kuruoğlu; “Sektörümüz dışarıdan bakıldığında çok kolay gibi gözüküyor fakat işimizin her bir alanı uzmanlık, bilgi ve tecrübe gerektiriyor. Farklı problemlere aynı çözümlerle başarı yakalanacağının sanılması çok büyük bir yanılgı. Bu nedenle biz probleme ve soruna özel çözümler geliştiriyoruz. Öncelikle uzman ekibimiz keşif yaparak sorunu detaylıca inceliyor, ardından sorunu çözebilecek en uygun çözüm ve ürün belirleyip uygulama aşamasına geçiliyor.’’

“Amacımız satış yapmak değil hem insan hem de kuşlar için en doğru ve sağlıklı olan çözümü sunmaktır.’’

Kovmatik olarak işimizin toplumsal tarafının çok önemli olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Sonuçta söz konusu olan canlı hayatı. İnsan sağlığına zarar gelmemesi, ekonomik kayıp yaşanmaması için mücadele ederken aynı zamanda kuşları da düşünmek zorundayız. Netice itibariyle insanlar ve hayvanlar aynı dünyayı paylaşmak üzere yaratıldılar. Ekolojik dengenin vazgeçilmezinin hayvanlar olduğunun unutulmaması gerekir. Bu nedenle biz satış yapmak veya ciro hedefini gerçekleştirmekten ziyade her iki tarafı da koruyacak çözümler üretme misyonu içerisindeyiz.

“Kuş pisliği bir binanın ömrünü 5 yıl kısaltıyor.’’

Kuş pislikleri, virüs taşımasının yanı sıra aynı zamanda asidiktir ve bir yapıyı çürütebilecek ve eritebilecek etkiye sahiptir. Bir çatıya konduklarında o binanın ömrünü 5 yıl aşağıya çekebiliyorlar. Avrupa bu konuda çok daha hassas ve işin en başından itibaren tedbir alınmasını istiyor. Profesyonel yönetici olarak çalıştığım dönemde yurt dışında bir fabrika açma hazırlığımız vardı. Gerekli resmi adımları başlattıktan sonra fabrikayı açacağımız bölgenin yerel yönetimi bizden kuş kovucu sistemleri üzerine neler yaptığımızı, üretimimizi kuşlardan nasıl koruyacağımızla ilgili rapor istedi. Yani sürecin en başından itibaren bu konu onların çok ciddi gündeminde yer alıyor.

‘’Milyonlarca dolarlık ekonomik kayıp söz konusu’’

Kuşların neden olduğu sebeplerden dolayı üretim kalitesi düşmektedir. Mesela tarım da çok ciddi üretim kayıplarına neden olmaktadır. Bir elmaya veya kiraza kuş gagası değdiğinde bütün meyve özelliğini yitiriyor ve bozuluyor. Bu halde olan bir ürün ihraç edilebilir mi? Bu şekilde oluşan tarımsal üretim kaybının ekonomi de oluşturacağı kayıp üst üste topladığınızda çok ciddi rakamlara ulaşıyor. Daha da somut örnekler de var. Mesela geçtiğimiz yıl içerisinde konteynırında kuş pisliği çıktı diye bir şirketin 100 konteynırlık ürünü geri gönderildi.

Kuş kovucu ürün ve hizmetleriniz neler peki?

Bu alanda 7 farklı ürün ve hizmetimiz var. Kuş Ağı ( Kuş Filesi) ve uygulama hizmeti, kuş teli ve uygulama hizmeti, ultrasonik kuş kovucu, endüstriyel kuş kovucu cihazlar, kuş kovucu lazer, kuş kovucu jel ve son olarak kuş kovucu sıvıdır.

Kuş filesi nasıl bir ürün? Ne gibi özellikleri var?

Kuş filesi ürünümüz bizim %100 müşteri memnuniyeti oluşturduğumuz çok özel bir ürün.19-19 mm file aralığı; Polietilen iplik düğümlü olarak üretilmiştir. Ultraviyole ışığa dayanıklı TSE onaylı montaj aparatları uzun ömürlü 1. sınıf özel kuş file HDPE polietilenden imal edilmiştir. Kuşa herhangi bir zarar vermez. Gözle zor fark edilebilen, etkili bir fiziksel engelleyicidir. Su ve nem emme özelliği yoktur, Çürüme yapmaz, UV engelleyici madde katkılı, İp çapı 0,8–1,0 mm.dir. Sektörde ne yazık ki kaliteli olmayan bizim ürünümüze benzer ürünler de var fakat kullanım ömrü çok kısa olan bu ürünler kalite olarak ne yazık ki müşteri memnuniyeti oluşturmaktan çok eksikler. Benzer ürünler kullanan çoğu kurum veya kuruluş yaşadıkları mağduriyetin ardından tekrar bizle iletişime geçip yardım istediler.

Kuş kovucu cihazların özellikleri nelerdir?

Bizim sistemlerimizin tamamı çipli sistemlerden oluşuyor ve abdate edilebiliyor. Bu sistemlerle kuşların korktuğu 90 farklı ses çıkartabiliyoruz. Bir kuş aynı sesi 3 ay sonra ancak duyabiliyor. Yani kuş her zaman aynı etki altında kalıyor. Yüksek teknoloji ile kartlı sistemle üretilmiştir, gezer ve değişken frekans özelliğinin yanında manuel zaman ve frekans planlayabilme avantajı da sunuyor. 10 yıl kullanım ömrü gelişmiş teknolojik üründür.

Diğer ürün çeşitlerin hakkında bilgi verebilir misiniz?

Ultrasonik fare kovucular, kedi köpek kovucular, sinek sivrisinek kovucular, yabani hayvan kovucu cihazlar, sinek ipi olmak üzere 5 farklı ürünümüz daha var. Her bir ürünümüz gelişmiş teknolojinin son versiyonlarıdır.

Ürünleriniz hangi alanlarda daha çok tercih ediliyor?

Kovmatik ürünlerini ve hizmetlerini bugün kamudan özel sektöre birçok kurum tercih ediyor. Beyaz eşya üreticisinden, fabrikalara, otomotiv şirketlerine, limanlara, enerji şirketleri, depolama ve lojistik alanlar, tekstil işletmelerine ve AVM’lere kadar 6 bin civarında müşterimiz var. Hatta açık yüreklilikle söylemem gerekirse Türkiye’nin ilk 500 firmasının 300’ünde Kovmatik ürünleri kullanılıyor. Belediyeler, askeri ve sivil hava alanları gibi birçok alanda ürünlerimizi görmeniz mümkün.

“Ar-Ge yapan bir kurum olarak teknolojimizi ihraç edeceğiz.’’

Kovmatik’i bir dünya markası yapmak bizim ana hedefimiz. Sadece ürün alıp satan bir marka olmak gibi bir hedefimiz yok. Biz akademik bir kurumuz, konumuyla yetinmeyen, inovasyona ve ar-ge’ye önem veren, sektörle ilgili gelişmelere katkısı olan bir markayız. En iyisi en mükemmeli nasıl olabilirdiye sürekli araştırmalarımıza devam ediyoruz. İhracat yapma hedefimiz var ve alt yapı olarak ihracat yapabilecek konuma ulaştık. Bird K adında yeni bir marka oluşturduk. İhracatımızı bu markanın altında gerçekleştireceğiz. Avrupa pazarı öncelikli olmak üzere Türki Cumhuriyetlere kadar dünyanın birçok ülkesine ihracat yapıp ülkemizin ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz.

‘’Türkiye’nin her iline 7/24 kesintisiz hizmet sunuyoruz.’’

www.e-cokucuz.com üzerinden ürünlerimizi inceleyebilir ve buradan ihtiyacına dönük ürünü satın alabilirsiniz. İstanbul merkezli fakat Türkiye’nin her bölgesine aynı hizmet kalitesini sunan bir kurumuz. 100’e yakın bayimizle müşterilerimizin her zaman yanındayız. Mobilize ekiplerimizle Türkiye’nin 81 ilinde hizmet verebilmekteyiz. Bu ekiplerimizle birlikte sorun yaşayan insanlara, fabrikalara, işletme ve üretim alanlarına ulaşıyor ve onların sorunlarını en doğru şekilde çözecek ürün ve hizmetleri sunuyoruz.

‘’Hassasiyetimiz birçok kurum tarafından ödüle layık görüldü.’’

Söyleşimizin en başında belirttiğim gibi biz kurum olarak çevreye ve kuşlara zarar vermeden onların insanlara ve çevremize zarar vermesini önlemeye çalışıyoruz. Bizim için her canlının hayatı çok önemli. Bu nedenle, çevreci, yeşil, toksin içermeyen ürünler tercih ediyor ve insancıl yöntemler kullanıyoruz. Tabi bu hassasiyetimiz sivil toplum kuruluşlarının da dikkatinden kaçmadı ve kurumumuzun bu hassasiyetini layık gördükleri ödülleriyle taçlandırdılar.