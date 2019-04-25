‘Köy hayatını teşvik edelim’

MANİPÜLASYON VAR

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) MÜSİAD Genel Merkezi’nde düzenlenen ‘MÜSİAD-EGD/İş Dünyası ve Ekonomi Basını Söyleşileri’ programında konuşan Kaan, Türkiye’nin, tek bir ekonomik modelin yaygın olduğu bir ülke olmadığını, çok fazla alt ekonomik modellerden oluşan karma bir yapıdan oluştuğunu söyledi. Kaan, “Bir sermaye grubu kendisini ödediği vergi kısmından açıklıyor. ‘Kurumlar vergisinin yüzde 80’ini biz ödüyoruz’ diyorlar. Bugün kurumlar vergisinin GSYH içindeki payı yüzde 0.8. Yüzde 1 bile değil. Türkiye’de toplanan vergi içindeki payında da yüzde 8 civarında. Buradan iş dünyasına mesaj vermek manipülasyon oluyor. Biz gücümüzü vergi öncesi kardan mı yoksa imalattan satışlardan mı belirteceğiz?” şeklinde konuştu. MÜSİAD’ın çok ciddi veriler elde eden bir kurum olduğunu dile getiren Kaan “Biz çok erkenden söylüyoruz. Önlem alalım diye bunları önceden söylüyoruz” diye konuştu.