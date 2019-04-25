‘Köy hayatını teşvik edelim’
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, “Köyleri yeniden imar etmemiz lazım. Hollanda, yaklaşık 110 milyar dolarla dünyada en fazla gıda ihracatı yapan ülkedir. Bizim 17 milyar dolar ihracatımız var. Kırsaldaki yaşamı teşvik etmemiz lazım” dedi.
MANİPÜLASYON VAR
Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) MÜSİAD Genel Merkezi’nde düzenlenen ‘MÜSİAD-EGD/İş Dünyası ve Ekonomi Basını Söyleşileri’ programında konuşan Kaan, Türkiye’nin, tek bir ekonomik modelin yaygın olduğu bir ülke olmadığını, çok fazla alt ekonomik modellerden oluşan karma bir yapıdan oluştuğunu söyledi. Kaan, “Bir sermaye grubu kendisini ödediği vergi kısmından açıklıyor. ‘Kurumlar vergisinin yüzde 80’ini biz ödüyoruz’ diyorlar. Bugün kurumlar vergisinin GSYH içindeki payı yüzde 0.8. Yüzde 1 bile değil. Türkiye’de toplanan vergi içindeki payında da yüzde 8 civarında. Buradan iş dünyasına mesaj vermek manipülasyon oluyor. Biz gücümüzü vergi öncesi kardan mı yoksa imalattan satışlardan mı belirteceğiz?” şeklinde konuştu. MÜSİAD’ın çok ciddi veriler elde eden bir kurum olduğunu dile getiren Kaan “Biz çok erkenden söylüyoruz. Önlem alalım diye bunları önceden söylüyoruz” diye konuştu.
‘İstanbul’dan göç başladı’
MÜSİAD’ın ‘81 ilde 81 Biyogaz, Organik ve Organomineral Gübre Tesisleri’ projesi ile tarımda yeni bir modeli ortaya koymaya çalıştığını vurgulayan Kaan, kırsaldaki bireysel üretimi KOBİ’leştirmeyi hedeflediklerini anlattı. Yozgat’ta bir üyelerinin yaptığı projeden bahseden Kaan “Bir firma tarafından 200 tane parselde üretim yapan tarla sahibinin yapmış olduğu üretim alanı alındı, hepsi kiralandı. 5 bin dönüm bir alan şu anda meyve üretimde kullanılıyor. Son derece modern. O köye şu anda İstanbul’dan göç başladı” diye konuştu.
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