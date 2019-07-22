Köye dönüşler hızlandı
2018’de köye dönenlerin sayısı 300 bini buldu. Tersine göçü girişimcilere verilen teşvik, güneydoğudaki terör temizliği, tarım ve hayvancılığa verilen destek hızlandırdı.
Tarım ve Orman Bakanlığının destek sağladığı ‘Genç Çiftçi Projesi’, ‘300 Koyun Projesi’ gibi tarım ve hayvancılık alanındaki birçok proje, kentten köye dönüşü hızlandırdı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun da tarım, hayvancılık, gıda, balıkçılık alanlarında faaliyet gösteren işletmelere, üreticilere, kooperatiflere ve üretici birliklerine programları aracılığıyla finansman desteği sağlamaya devam ediyor. Bu destekler de çiftçilerin kente göç etmesini engelleyerek mevcut işletmelerine değer katmalarına yardımcı oluyor.
MALİ DESTEKLER ETKİLİ
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2017’de 6 milyon 49 bin 393 olan köy ve beldelerde ikamet eden nüfus, 2018’de 6 milyon 337 bin 385’e yükseldi. TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı’nda da tarım ve hayvancılık sektörü ile kırsal kalkınmaya yönelik hedeflere yer veriliyor. Plana göre, tarım öncelikli gelişme alanları içerisinde yer alacak ve tarımsal desteklerin etki analizi yapılarak etkinliği artırılacak. Damızlık materyal ihtiyacının yurt içinden karşılanması amacıyla hastalıktan ari, Soy Kütüğü Bilgi Sistemine kayıtlı işletmeler ve damızlık düve yetiştiriciliği merkezlerinden yapılan alımlar desteklenecek.
TEŞVİKLER VAR
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde anaç hayvan sayısının artırılması ile kırmızı et üretimindeki küçükbaş payının yükseltilmesi amacıyla ‘Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği Projesi’ kapsamında yılı içerisinde doğup damızlık olarak kullanılmak üzere sürüye katılan her dişi kuzu ve oğlağa ilave destek verilecek. Küçük aile işletmelerinin büyükbaş hayvancılıkta 10, küçükbaş hayvancılıkta 300 hayvan kapasitesine ulaştırılmasını teminen barınakların modernizasyonu ve genişletilmesi, hayvan, alet ve ekipman alımı desteklenecek. Yeni potansiyel su ürünleri yetiştiricilik alanları belirlenerek girişimcilerin kullanımına açılacak, çeşitli devlet destekleri ile üretim teşvik edilecek.
KÖY HAYATI BAŞKA
Terör olayları nedeniyle Mersin’e göç eden Bilal Erkoca, dönüşlerin başlamasının ardından ailesiyle köyüne tekrar yerleştiğini söyledi. Köyde kendi arazilerini ektiğini, bahçesinde sebze yetiştirdiğini anlatan Erkoca, “Her türlü meyve ağacımız var. Mersin’de kaldığımız sürede inşaatlarda çalışmak zorunda kaldık ancak her zaman iş bulmak mümkün olmuyordu. Şimdi kendi arazilerimizi ekmeye başladık. Köy hayatı bambaşka” dedi. Kocaeli’ye göç eden Emrullah Kurt ise huzur ve güvenliğin sağlanmasıyla döndüğü köyünde tarım ve hayvancılığa başlayarak kendi işinin patronu olduğunu söyledi.
KOSGEB ile Şırnak’ta 300 kişiye iş sağladı
Şırnak’ta 3 girişimcinin Silopi ilçesinde devlet desteğiyle kurduğu tekstil fabrikası, 300 kişiye istihdam sağlarken, batıya göçü de önledi. Girişimciler Elif Ürün, İskender Acar ve Mehmet Ökten Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’ndan (KOSGEB) aldığı 3 milyon lira destekle Silopi’de 14 bin metrekare alanda 5 milyon lira bütçeli tekstil fabrikası kurdu. Çalışanların işlerinden memnun olduklarına işaret eden Ürün, “Tekstil işletmemizde 300 kişi çalışmakta. Devletten aldığımız destekle hem bölgemize katkı hem de buradaki insanlara istihdam sağlıyoruz. Böyle bir iş yerinin bölgemizde olması büyük avantaj, bu yatırımların çoğalmasını bekliyoruz” dedi.
DAP desteğiyle hayvancılık daha kolay
Türkiye’nin önemli hayvancılık merkezlerinden olan Erzurum’da, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle hayvancılığın yeniden canlandırılması için yeni mera yolları yapılıyor. Geçen yılın sonlarında yapımına başlanan Uzundere ilçesindeki mera alanına giden 12 kilometrelik patika yolu, motorlu araçların geçebileceği şekilde yenilenerek hizmete girdi. Faaliyete geçen mera yolu sayesinde mahalleden göç edenlerin de hayvancılık yapmak için mahallesine döndüğü belirlendi.
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