KPSS 2020/4 sözleşmeli sağlık personeli kılavuzu yayınlandı! Sağlık Bakanlığı personel alım başvurusu ne zaman?

12.02.2020 15:06 - Güncelleme: 12.02.2020 15:06

Sağlık Bakanlığı personel alım başvurusu ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor. KPSS 2020/4 sözleşmeli sağlık personeli kılavuzu yayınlandı. Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. Adaylar Sağlık Bakanlığı KPSS-2020/4 Tercih Kılavuzuna haberimizin detaylarından ulaşabilirler. Adayların bu kılavuzda sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018-KPSS Lisans, 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor. Bakanlığı personel alım başvurularına dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Adaylar, tercihlerini 14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 20 Şubat 2020 tarihinde saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir.

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Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2020/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS 2020/4 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ



TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Adaylar tercihlerini, 14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 20 Şubat 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre uzatılmayacaktır.

Bu kılavuzda, ilgili kurum tarafından atama yapılacak sözleşmeli pozisyonlar, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi ayrı olmak üzere Tablo-1, Tablo-2, Tablo-3’de gösterilmiştir.

Sözleşmeli pozisyonlarda çalışacakların ücretleri merkezi yönetim bütçesinden karşılanacaktır.

Tercihlerinizi yaparken, sözleşmeli pozisyonlar için “Aranan Nitelikleri” gösteren sütunlardaki koşulları dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Tercihler belirlenmeden önce sistemde kayıtlı mezun olunan alan/program bilgisi mezun olunan alan/program tablolarından kontrol edilmelidir.

Bir sözleşmeli pozisyon için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir. Ayrıca, bu kılavuzdaki Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen “Açıklamalar ve Uyarılar” ile “Başvuru Genel ve Özel Şartları” bölümlerini mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarı ve şartları da göz önünde tutmanız gerekir.

Tercihlerinizi internetle ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunuz. Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi https://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI NELER OLACAK?

ÖSYM'nin başvuruda bulunacaklar için aradığı özel şartlar şu şekilde olacak;

ODYOLOG:

Söz konusu pozisyona odyoloji alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezunveya diğer lisans eğitimleri üzerine odyoloji yüksek lisansı veya doktorası yapan ve Aile, Çalışma veSosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü/mülga Devlet Personel Başkanlığınca bilgilerialınmış adaylar başvurabilecektir.

PERFÜZYONİST:

Söz konusu pozisyona perfüzyon alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezunveya diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapan ve Aile, Çalışma ve SosyalHizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü/mülga Devlet Personel Başkanlığınca bilgileri alınmışadaylar başvurabilecektir.

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ:

Söz konusu pozisyona dil ve konuşma terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veyayüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında yükseklisans veya doktora yapan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma GenelMüdürlüğü/mülga Devlet Personel Başkanlığınca bilgileri alınmış adaylar başvurabilecektir.

SAĞLIK FİZİKÇİSİ:

Söz konusu pozisyona fizik, fizik mühendisliği veya nükleer enerji mühendisliği eğitimi üzerineradyoterapi fiziği, diagnostik radyoloji fiziği veya nükleer tıp fiziği dallarının birinde yüksek lisansmezunu olan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü/mülga DevletPersonel Başkanlığınca bilgileri alınmış adaylar başvurabilecektir.