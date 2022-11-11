Kral talimat verdi: Türkiye için altın fırsat

Kral Salman bin Abdülaziz tarafından yönetilen bir toplantıda Kabine, Yatırım Bakanı Khalid Al-Falih'e Türk tarafı ile belirtilen konu etrafında görüşmeleri başlatma talimatı verdi.



TALİMAT VERİLDİ

Devlet haber ajansı SPA'nın haberine göre, bakana doğrudan fon sağlama konusunda işbirliği için bir mutabakat zaptı teklifini müzakere etmesi talimatı verildi.

Al-Falih, Ekim ayında Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yle Suudi Arabistan'ın başkentinde bir araya gelmiş, Suudi iş adamlarının Türkiye'de teknoloji, gayrimenkul ve enerji gibi birçok sektörde finansman sağlayacağını ifade etmişti.

Türkiye'nin Suudi Arabistan'a yaptığı sevkiyatlar, bu yılın ilk dokuz ayında yıllık yüzde 180 artışla 420,9 milyon ABD doları olarak gerçekleşti ve iki ülke yakınlaşmayı sürdürürken geçen yılki takas sayısını geride bıraktı.

Star Gazetesi