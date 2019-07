Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notunun 'BB'den 'BB-' seviyesine düşürüldüğü, not görünümünün 'negatif' olduğu bildirildi. Açıklamada kredi notunun indirilmesinin nedenleri arasında, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatının ABD yaptırımları riski taşıması gösterildi. Gerekçeler arasında Merkez Bankası ile ilgili son gelişmeler, büyümenin gecikmesi ve enflasyonun düşürülmesinde gecikme gibi nedenler de sayıldı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, daha önce açıklağı not takviminde Türkiye için 2019 yılında 2 planlı değerlendirme yapacağını duyurmuştu. Takvime göre ilk değerlendirme 3 Mayıs 2019 Cuma günü, ikincisi ise 1 Kasım 2019 tarihinde yapılacaktı. 3 Mayıs'taki değerlendirmede not görünümü korunmuştu. Fitch Ratings Direktörü Paul Gamble kasımda Türkiye'nin kredi notunu tekrar değerlendirmeye alacaklarını da söylemişti. Spekülatörlerin istediği raporu yazdıkları artık tüm çevrelerce bilinen sıfırcı hocaların kafayı Türkiye'ye taktığı artık tüm piyasa oyuncuları tarafından biliniyor. Bu kuruluşlardan sadace Moody’s, son 4.5 ayda Türk ekonomisini karalamaya yönelik 8 farklı rapor yayınlandı.

TAKVİMSİZ AÇIKLAMA

Kredi derecelendirme kuruluşlarının Avrupa Birliği’yle imzaladığı protokol gereği, raporlarda uyulması gereken kurallar belirlenmişti. Buna göre, kredi derecelendirme kuruluşunun ilk olarak bir takvim belirleyerek, hangi ülkenin kredi notunu ne zaman açıklayacağını önceden duyurması gerekiyor. Bu kuruluşlardan Fitch ve Standard and Poor's Türkiye takvimini açıkladı. Fakat Moody’s, zorunlu olduğu halde daha Türkiye 2019 yılı için not takvimini açıklamadı. Standard and Poor's ise 15 Şubat ve 2 Ağustos'ta değerlendirme yapacağını duyurmuştu. Standard and Poor's 15 Şubat'ta Türkiye'nin mevcut notunu teyit etti ancak henüz ikinci değerlendirmesini yapmadı. Fitch ise daha önce duyurduğu 3 Mayıs tarihine uydu ancak ikinci değerlendirme tarihi olan 1 Kasım'ı beklemeden önceki gece not indirdi.