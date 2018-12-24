Kredi faiz oranları ne kadar banka faiz hesaplama 2018 Konut kredisi faiz oranları düştü mü

Kredi faiz oranları ne kadar oldu? Bankaların faiz hesaplamaları nasıl yapılır? 2018 Konut kredisi faiz oranları düştü mü? Yapıkredi konut kredi faiz oranları ne kadar? Kredi faiz oranları karşılaştırma 2018 en ucuz kredi hangi bankada? TEB Akbank Garanti Bankası Ziraat Bankası konut kredi faiz oranları düştü mü? İhtiyaç kredisi faiz oranları düşecek mi? soruların yanıtları milyonlarca kişi tarafından araştırılan konular arasında. Konut almak isteyenlere müjdeli haberler gelmeye devam ediyor İnşaat firmalarının konut kampanyalarında yüzde 20 indirim fırsatına bankalar da faiz oranlarını düşürerek destek vermeye devam ediyor Kamu bankalarında yapılan indirimlere özel bankalarda dahil oldu Konut teslimlerinde uygulanan yüzde 18'lik KDV oranını, yüzde 8'e, tapu harcı oranı da binde 20'den binde 15'e düşürmüştü. Yani tapu harcı oranı da yüzde 4'ten yüzde 3'e inmiş oldu Alıcı ve satıcı tapu harcını yüzde 1.5 olarak yarı yarıya ödeyecek. İndirimli tapu harcı oranı, sadece konut ve işyeri alımlarında geçerli 2018 konut kredisi faiz oranları son dakika haberleri ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.

Türkiye'de yaşayan ve konut almak isteyen milyonlara yönelik müjdeler bu hafta peş peşe geldi. Bankalar inşaat firmalarının da verdiği destek ile 0,98 faiz oranlı konut kredisi uygulamasını başlattı. Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, İş Bankası ve Vakıf Katılım bankaları aylık yüzde 0.98 faiz oranı ve 120 aya varan vade ile 500,000 TL'ye kadar konut kredisi kullandıracağını açıkladı.

Ziraat Katılım, aktif olarak kredili olarak çalıştığı firmalarından konut satın alacak müşterilere aylık yüzde 0,98 kar oranı ve 120 aya varan vade seçenekleriyle 500 bin TL’ye kadar konut finansmanı kullanma imkanı sunulacak





Ziraat Katılım, aktif olarak kredili olarak çalıştığı firmalarından konut satın alacak müşterilere aylık yüzde 0,98 kar oranı ve 120 aya varan vade seçenekleriyle 500 bin TL’ye kadar konut finansmanı kullanma imkanı sunulacak. Yılın son günlerinde Ziraat Bankası,Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da bir sürpriz yaparak kendisiyle çalışan konut üreticilerinden ev alacaklar için konut kredisi faizini yüzde 0.98'e çekti. Bankalar faizi ortalama yüzde 1.78'e indirirken, konut üreticileri de 80 puanı üstlenince faizler bu seviyeye indi. Bankalar, 500 bin liraya kadar olan 120 ay vadeli kredilerde ev almak isteyenlere bu oranları sunacak..



TEŞVİKİN AVANTAJI 50 BİN LİRA



500 bin liralık bir konutta 90 bin lira olan KDV oranı, indirim sayesinde 40 bin liraya inecek. 500 bin liralık ev için ödenecek tapu harcı 20 bin liradan 15 bin liraya düşecek. Alıcı ve satıcı eşit ödediği için harç için verilecek miktar da 10 bin lira yerine 7 bin 500 lira olacak. Böylece, 500 bin liralık bir ev alırsanız 50 bin lira KDV, 2 bin 500 lira da tapu harcından olmak üzere 52 bin 500 lira avantajınız var. Firmaların indirimleri de eklendiğinde elde edeceğiniz fark daha da artabilir..



KONUT KREDİSİ FAİZ HESAPLAMA



500 bin liralık 10 yıl vadeli krediyi yüzde 1.78 faiz oranı üzerinden kullandığınızda, toplam maliyetiniz 1 milyon 214 bin 142 lira oluyor. Bu durumda 10 bin 118 lira taksit ödemesi yapılıyor. 500 bin liralık 10 yıl vadeli krediyi 0.98 faizle kullandığınızda toplam maliyet 852 bin 522 liraya düşüyor. Böylece, aylık taksitler de 7 bin 104 liraya kadar iniyor. Aradaki fark 3 bin 14 lira. Bu durumda cebinizde kalacak miktar da 361 bin 620 lira oluyor. Aynı şartlarda 100 bin liralık kredi kullanırsanız da 72 bin 324 lira daha az ödüyorsunuz.



Konut firmalarının maliyetleri kur farkı nedeniyle oldukça yükseldi. Ancak bu maliyet henüz konut fiyatlarına yansımadı. Yeni yılda konut fiyatları belirlenirken bu maliyetler de ele alınacak ve fiyatlar yüzde 10'dan fazla artabilir..



EN UYGUN BANKA FAİZLERİ | EN DÜŞÜK KONUT KREDİSİ FAİZLERİ



ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ İNDİRİMİ



İlk kampanya Ziraat Banksı'ndan geldi. Ziraat Bankası inşaat şirketlerinin elinde bulunan konut stokunun eritilmesi için kendi müşterisi olan konut inşaat şirketlerinden ev alanlara aylık yüzde 1'in altında faizle kredi imkanı getirdi.





Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Bankalar Birliği Başkanı Aydın piyasa fiyatlarının altında bir faiz olmadığını, yüzde 1.78 faiz uygulanacağını ancak bunun 0.98'ini müşteri, kalanını ise firmanın üstleneceğini belirtmişti.



HALK BANKASI KONUT KREDİSİ İNDİRİMİ



Bankadan yapılan yazılı açıklamada, "Halkbank'ın aktif olarak kredili çalışmakta olduğu firmalarla işbirliği içinde sunduğu konut kredisi kapsamında, aylık yüzde 1.78 olarak belirlenen faiz oranlarında konut kredisi kullanıcılarının yüzde 0.98'i aşan faiz maliyetlerini anlaşmalı firmalar üstlenecek" denildi.



Özellikle alt ve orta gelir grubu başta olmak üzere, konut sahibi olmak isteyen herkesin uygun şartlarla finansmana erişimini amaçlayan düzenleme firmaların konut stokunun eritilmesini sağlayacak. Kullandırılan konut kredilerinin bir kısmının, söz konusu firmaların Halkbank'taki kredilerinin geri ödenmesinde kullanılacak, bu düzenleme firmaların üzerindeki mali yükü hafifleterek Halkbank tarafından kullandırılan kredilerin akışkanlığına da olumlu bir katkı sağlayacak.



VAKIFBANK'TAN KONUT KREDİSİ İNDİRİMİ



Vakıfbank aktif kredili müşterisi olan firmaların ürettiği konutlardan satın almak isteyen bireysel müşterilere, kampanyaya dahil olan firmaların da katkısıyla aylık yüzde 0.98 faizle 120 ay vadede 500,000 TL'ye kadar konut kredisi kullandıracak.



Yapılan yazılı açıklamaya göre, uygulama kapsamındaki konut kredisi ödemelerinin bir kısmı firmaların Vakıfbank'taki ticari risklerine mahsup edilirken kalan kısmı da ilgili firmalara nakit akışı sağlayacak.



İŞ BANKASI BANKASI KONUT KREDİSİ İNDİRİMİ



İş Bankası, anlaşmalı konut projelerinden yapılacak yeni kredi kullanımlarında aylık yüzde 0,98’den başlayan faiz oranı, çeşitli vade ve geri ödeme seçenekleri ile konut kredisi imkânı sundu.



Yapılan açıklama şöyle:



Anlaşmalı konut projelerinden yapılacak kredi kullanımlarında faiz oranı aylık yüzde 1,78’e inerken, kampanyaya dahil olan müteahhitler tarafından verilecek destek ile bu oran müşteriye yüzde 0,98 olarak yansıtılacak.



VAKIF KATILIM KONUT KREDİSİ İNDİRİMİ



Kampanya kapsamında Vakıf Katılım'la aktif (kredili) olarak çalışmakta olan konut üretici firmalarından satın alınacak konutlarla sınırlı olmak üzere aylık yüzde 0,98 kar oranı ve 120 aya varan vade seçenekleriyle, 500 bin liraya kadar konut finansmanı kullanma imkanı sunulacak.



Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Vakıf Katılım olarak bu güne kadar reel ekonominin gelişimi için üzerimize düşen tüm sorumlulukları eksiksiz bir şekilde yerine getirdik. Hem bireysel hem de kurumsal müşterilerimize en uygun maliyetle finansman desteği sağlama vizyonu ile çalışmalarımıza yön verdik. Şimdi de gerek uygun maliyetlerle ev sahibi olmak isteyen müşterilerimize destek vermek gerekse konut stokunu eriterek ülke ekonomimizin lokomotif sektörlerinden olan inşaat sektörüne can vermek amacıyla, halihazırda müşterimiz olan ya da kurumumuzla aktif (kredili) olarak çalışan konut üreticisi firmalarından alınacak konutlar için konut finansmanı kar oranımızı 0.98 seviyesine çektik. Yapılan kampanyada konut finansmanı kar oranını aylık yüzde 1,78 olarak belirledik. Bizlerle aktif (kredili) olarak çalışmakta olan konut üreticisi firmaları da kampanyamız kapsamında sorumluluk alarak maliyetin bir kısmını üstlenecek ve bu sayede oran müşterilerimize yüzde 0,98 olarak yansıyacaktır. Kampanyamız sayesinde bir yandan firmaların elinde bulunan konut stokunun eritilmesine yönelik önemli katkı sağlanırken, bir yandan da konut almak isteyen kişiler düşük maliyetle konut sahibi olma imkanına kavuşacaklar” dedi.



ZİRAAT KATILIM KONUT KREDİSİ İNDİRİMİ



Ziraat Katılım, aktif olarak kredili olarak çalıştığı firmalarından konut satın alacak müşterilere aylık yüzde 0,98 kar oranı ve 120 aya varan vade seçenekleriyle 500 bin TL’ye kadar konut finansmanı kullanma imkanı sunulacak.



Ziraat Katılım, kuruluş misyonunun bir gereği olarak, katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini en uygun koşullarda karşılamayı kendisine bir görev biliyor. Ziraat Katılım, bugün itibarıyla hem banka ile kredili çalışmakta olan konut üreticisi firmaların hem de bireysel müşterilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte yeni bir kampanya başlattı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ekonomisinde önemli bir role sahip olan konut sektörü, bünyesinde barındırdığı istihdam ve etkilediği alt sektörler yanında, ülke ekonomisinin büyüme ivmesi ve yatırım potansiyellerine etkisi ile önemli bir sektör konumunda bulunuyor.



Ziraat Katılım, kuruluş misyonunun bir gereği olarak, katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini en uygun koşullarda karşılamayı kendisine bir görev biliyor.



Ziraat Katılım, bugün itibarıyla hem banka ile kredili çalışmakta olan konut üreticisi firmaların hem de bireysel müşterilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte yeni bir kampanya başlattı.



Kampanya kapsamında halihazırda Ziraat Katılım’ın aktif olarak kredili olarak çalıştığı firmalarından konut satın alacak müşterilere aylık yüzde 0,98 kar oranı ve 120 aya varan vade seçenekleriyle 500 bin TL’ye kadar konut finansmanı kullanma imkanı sunulacak.

Banka tarafından yapılan çalışma neticesinde konut finansman oranı aylık 1,78 olarak belirlendi. Kampanyaya dahil olacak konut üreticileri, finansman maliyetinin bir kısmını üstlenmeleri neticesinde, müşterilere finansman oranı aylık yüzde 0,98 olarak yansıtılacak.



Ziraat Katılım, köklü kurumsal kültürün yansıması olan değerleri ve etik ilkeleri doğrultusunda, reel ekonomiye katkıyı artırmak ve bireylere uygun koşullarda finansman sağlamak için özveriyle çalışmalarını sürdürüyor.



Katılım bankacılığını yaygınlaştırma misyonuna sıkıca bağlı kalarak projelere kararlılıkla devam eden Ziraat Katılım, nihai hedefleri olan Türkiye ekonomisine artan oranda değer üretmeye ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeye devam edecek.

KREDİ FAİZ ORANLARI BANKALARIN İNDİRİM LİSTESİ

23 Aralık Tarihli Bankaların 120 Ay Vadeli Konut Kredisi Faiz Oranları Listesi



Konut kredisi faiz oranları vadelere göre belirlenirken sizler için bankaların 120 ay vadeli konut kredisi faiz oranları listesi hazırladık...



Bankalar hala konut kredisi faiz oranları için elini ağırdan tutmaya devam ediyor. Vatandaş ev almak için binbir umutla konut kredisi faiz indirimi müjdesi beklerken başlatılan 0.98 konut kredisi kampanyası yine belirli projeleri kapsadığı için ilgi görmedi.



Kampanya ilk duyurulduğunda vatandaşlar büyük bir sevinçle bankalara koşarken ardından gelen "anlaşmalı konut projeleri" açıklaması oluşan ilginin azalmasına neden oldu. Şimdi herkes bankaların tüm talepleri kapsayacak şekilde şartsız konut kredisi indirimi yapmasını bekliyor.

23 Aralık 2018 Güncellenen Konut Kredisi Oranları Listesi (120 Ay Vadeli 100 Bin Lira Olarak Hesaplanmıştır)



ING Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,89



Kuveyt Türk Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,94



Şeker Finans Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,97



Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 1.98 (Ziraat Bankası Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.98 olarak hesaplanmaktadır)



Akbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,01



Halkbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,09 (Halkbank Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.98 olarak hesaplanmaktadır)



Vakıfbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,09 (Vakıfbank Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.98 olarak hesaplanmaktadır)



Garanti Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,28



ICBC Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,28



Yapı Kredi Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,29



Denizbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,29



İş Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,30 (İş Bankası Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.98 olarak hesaplanmaktadır)



Burgan Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,35



QNB Finansbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,37



Şekerbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,47



Odeabank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,55



Alternatif Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,55



TEB Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,58



HSBC Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,80



Anadolu Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,99