Kredi faiz oranları ne kadar düştü 2018 Konut kredisi hesaplama faiz indirimi yapılan bankalar

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan kredi faizlerinin düşeceği açıklaması bugün ilk sinyallerini verdi. 3 banka konut kredisi faiz indirimi yaptı. Konut kredisi faiz oranları düşen bankalar arasında Garanti Bankası yanı sıra HSBC Bank konut kredisi faiz oranı ve Alternatif Bank konut kredisi faiz indirimi yaptı.

Dolar 13 Ağustos gece yarısı 7.22 lirayı görmüştü. Ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerle son iki ayda yüzde 34.4 gerileyen kur 5.35’e indi. Kurda geri çekilme ucuz kredinin de kapısını araladı. Bankalar, Merkez Bankası’nın faiz indirim kararını beklemeden döviz kurundaki bu düşüşü kredilerine yansıtıyor. Konuttan ihtiyaca kadar tüm kredilerde güncel faiz oranlarını bankalar 1 Kasım itibarıyla ilan etmeye başladı.



PEŞ PEŞE DÜŞÜRDÜLER



Kredi faizinde indirime giden bankalardan biri Akbank... Banka, 120 aya kadar 100 bin liralık konut kredisi faiz oranını 2.89’dan 2.75’e, sonra 2.69’dan 2.59’a düşürdü. Bu da konut kredisi çeken bir kişinin aylık taksitlerini 271 lira, toplam faiz ödemesini 32 bin 588 lira düşürüyor. Yine 12-24 ay vadede 30-50 bin TL arası ihtiyaç kredisinde faizi (sigortalı) 2.95’ten 2.79’a, 36 ayda ise 2.75’e çekti.

Bankaların konut kredisi faiz oranları güncellendi. Yapılan güncellemenin ardından bugün 3 bankanın konut kredisi faiz indirimi yaptığı görüldü.



Konut kredisi faizleri düşen bankalar Garanti Bankası konut kredisi, HSBC Bank konut kredisi ve Alternatif Bank konut kredisi paketleri olarak sıralandı. Kredi faiz oranlarında, ülke risk primindeki gerilemenin yanı sıra ekonomi yönetiminin reel sektör ve finansal kesime yönelik aldığı tedbirlerin etkisiyle düşüş görülüyor. ABD'nin Çin başta olmak üzere Avrupa Birliği ve diğer ülkelerle yaşadığı ticari gerilimler küresel piyasalarda risk iştahını azaltırken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışları gelişmekte olan ülke merkez bankalarının da sıkı para politikası uygulamasını beraberinde getirdi.



Garanti Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 2,55 seviyesinden yüzde 2,40 seviyesine,



HSBC Bank konut kredisi faiz oranı yüzde 3,15 seviyesinden yüzde 2,99 seviyesine,



Alternatif Bank konut kredisi peketi ise yüzde 2,85 seviyesinden yüzde 2,79 seviyesine çekildi.



Geride bıraktığımız günlerde ise Şekerbank konut kredisi, Kuveyt Türk konut kredisi ve Vakıfbank konut kredisi faiz oranları için indirim yapılmıştı.







Bankaların Güncel Konut Kredisi Faiz Oranları Listesi



Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,98



ICBC Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,00



Halkbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,09



Vakıfbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,09



ING Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,26



Kuveyt Türk Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,26



Yapı Kredi Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,33



İş Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,35



Şeker Finans Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,40



Garanti Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,40



TEB Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,58



Akbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,69



QNB Finansbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,70



Şekerbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,74



Alternatif Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,79



Burgan Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,82



Denizbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,99



HSBC Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,99



Odeabank Konut Kredisi Faiz Oranı % 3,00



Anadolu Bank emlak365.com Konut Kredisi Faiz Oranı % 3,10

TÜKETİCİYE DESTEK



Garanti Bankası 5 ve 10 yıllık konut kredisi faizlerini 2.55’ten 2.40’a, 6 Kasım’da 2.34’e düşürdü. İhtiyaç kredilerinde yüzde 3.07’lerdeki faiz oranını 2.72’ye kadar geri çekti. ING Bank da iki ay önce 2.45’lere kadar çıkan konut kredisi faizlerini 2.09’lara, tüketici kredisini kredi notuna göre değişmekle birlikte 2.90’lardan 2.49-2.29’lara kadar düşürdü.



AŞAĞI YÖNLÜ SEYİR



Yapı Kredi de 36 ay vadeli 50 bin TL kredide ihtiyaç kredisi faizlerini yüzde 3’ü aşan seviyeden 2.78’lere düşürdü. 5 ve 10 yıllık konut kredisinde ise 2.50-2.52 bandındaki faizi yüzde 2.33’lere düşürdü. Kamu bankası Vakıfbank da ihtiyaç kredisinde 2.70’lerdeki kredi faiz oranlarını 2.50’lere düşürdü. Konut kredisi faizi 2.09 seviyesinde. Ziraat ise konut kredi faizini yüzde 1.98’de tutuyor.



TOPLAM MALİYET AZALDI



Bankaların tüketici kredilerinde faizi 3.07- 2.90’lardan 2.72-2.29’a, konutta 3.10-2.50 bandından 2.30- 2.09’lara geri çekmesi, maliyetleri düşürecek. Böylece iki ay önce bankadan ortalama 2.90’dan 50 bin lira ihtiyaç kredisi kullanan bir vatandaşın aylık taksitleri 205 lira, 36 ayın sonunda toplam maliyeti yaklaşık 7 bin lira düşecek. 100 bin liralık konut kredisinde ise taksitler 311 lira, 120 ay sonunda toplam ödeme 37 bin 368 lira düşmüş oluyor. (KAYNAK:Posta)

KREDİ FAİZİ NASIL HESAPLANIR?



Bankadan kredi başvurusu yaparken krediniz kredi hesaplama formulü üzerinden hesaplanır. Bankalar ilk aylarda faiz tutarını yüksek alırken diğer takip eden aylarda faiz tutarı düşmekte ve anapara ödemeleri yükselmektedir. Bankalar kredileri erken kapatmada faiz gelirlerini garanti altına almış olurlar.

ZİRAAT BANKASI KONU KREDİSİ HESAPLAMA

HALKBANK KONUT KREDİSİ HESAPLAMA

Kredi Hesaplama Formulü



Taksit Tutarı = Kredi Tutarı x Faiz(1+Faiz)Taksit Sayısı / (1+Faiz)Taksit Sayısı -1



Formülde kullanılan “Faiz” Faizin yüzdesi değil oranıdır. Örneğin faiz oranınız %0,90 ise 0,0090 faiz oranını kullanmalısınız.



Kredi için alınan KKDF ve BSMV Vergileri



Ülkemizde Taşıt Kredisi ve İhtiyaç Kredileri ödenen faizi üzerinden vergi alınmaktadır. Konut kredilerinde vergi yoktur. Bu durumda ihtiyaç ve taşıt kredilerinde faiz oranınıza %15 (KKDF) ve %5 (BSMV) oranları eklemeniz gerekmektedir. Örnek olarak %1 faiz oranı ile bankadan anlaştığınızda bu orana %20 vergi yansıtılacaktır. Yani faiz oranınız %1.20 olacaktır.

Garanti Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı Kaç Oldu?



Yapılan güncellemenin ardından Garanti Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 2,40 seviyesine çekildi. Güncelleme yapılmadan önce Garanti konut kredisi faiz oranı yüzde 2,55 seviyesindeydi.



Yapılan indirimin ardından Garanti Bankası konut kredisi hesaplaması yapıldığında 120 ay vadeli 100 bin lira konut kredisi çeken kişilerin aylık ödemeleri 2 bin 547 lirayı düştü. Güncelleme yapılmadan önce aynı tutarda krediyi kullanan kişilerin aylık ödemeleri 2 bin 680,60 liraydı.



Yani konut kredisi faiz indirimi ile beraber aylık kredi taksit tutarı aylık 132,62 lira azalmış oldu. Toplamda aynı tutarda krediyi kullanan kişilerin ödeyeceği konut kredisi geri ödeme tutarı ise 15 bin 914 lirayı buldu.

Fed, Aralık 2015'ten bu yana 8 kez faiz artışında bulunarak, politika faizini yüzde 0,25'ten yüzde 2-2,25 aralığına yükseltti. Fed'in faiz artışlarının etkisiyle gelişmekte olan ülke merkez bankalarında da faiz artışları yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Fed'in faiz artışları, enflasyonun çift hanedeki yüksek seyri ve spekülatif döviz atakları nedeniyle faiz artırdı.



Merkez Bankası 2016'dan bugüne bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı olan politika faizini yüzde 7,50'den yüzde 24'e yükseltti. Hem yurt dışında finansman maliyetlerinin artması hem de yurt içinde mevduat faizlerinin yüzde 25 seviyesine yükselmesi bankalarca kullandırılan kredi faizlerinde son 15 yılın zirvesinin görülmesine neden oldu.



Özellikle hükümetin açıkladığı Yeni Ekonomi Program (YEP), Enflasyonla Topyekun Mücadele, finansal kesim ve reel sektöre yönelik düzenlemeler piyasada pozitif algılandı. Dış politikada ABD ile Pastör Andrew Brunson üzerinden yaşanan gerilimin ortadan kalkması da piyasalara olumlu yansıdı. Hem ekonomik hem de dış politika alanlarındaki gelişmeleri Türk lirası varlıklara talebi artırırken, ülke risk priminde de düşüş yaşandı.



TCMB verilerine göre bankalarca açılan kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama ihtiyaç kredi faizi 12 Ekim'de yüzde 39,36'ya yükselse de 19 Ekim'de 64 baz puan azalarak yüzde 38,72'ye geriledi. Aynı dönemde yüzde 35,38'i gören ticari kredi faizleri de 106 baz puanlık düşüşle yüzde 34,32'ye indi.



Bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranı 1 aylık vadede sınırlı düşüşle yüzde 22,89'a geriledi. Ekonomistler, enflasyonda en kötünün geride kaldığı düşüncesinin yanı sıra mevduat faizlerindeki geri çekilmeyle beraber kredi faizlerinde de düşüş trendinin başlamış olabileceğini belirtti.





"POLİTİK OLARAK AB VE ABD İLE YAKINLAŞMA RİSK ALGISINI AŞAĞI İNDİREBİLİR"



AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Saltoğlu, kredilerin geri çekilmesinde iki unsurun devrede olduğunu belirtti.



Öncelikle, TCMB'nin faiz artırmasının tüm faizlerin artacağı anlamına gelmediğini anlatan Saltoğlu, TCMB'nin sert faiz artışının enflasyonda kararlılık sinyali olarak görüldüğü için bu hamlenin uzun vadeli faizleri aşağı indirdiğine dikkati çekti.



Saltoğlu, bununla beraber kurun da kısmen gevşediğinin altını çizdi.



Bu iki etkinin mevduat faizlerinde hafif bir gevşeme yarattığını dile getiren Saltoğlu, "Bunun kredi faizleri üzerinde olumlu etkisi oldu. Diğer bir etki ise 12 Ekim'de ABD ile başlayan daha ılımlı politik görüşmeler olmuştur. Bu da yine kur ve faiz açısından avantaj sağlamıştır. Uzun vadeli faizlerin aşağı inişi ve kurun nispeten daha istikrara kavuşması bu politik hamle ile ilişkilendirilebilir." ifadelerini kullandı.



Burak Saltoğlu, kredi faizlerinde düşüşün devamının birçok faktöre bağlı olduğunu belirtti.



Öncelikle enflasyonun yıl sonu itibarıyla yüzde 24'leri aşmamasının çok önemli olduğunu vurgulayan Saltoğlu, "Enflasyonun YEP'te hedeflenen yüzde 20'lere ne kadar yaklaşırsa o kadar kredibilite yaratır. Diğer bir yandan politik olarak AB ve ABD ile yakınlaşma risk algısını aşağı indirebilir. Bütçe gerçekleşmeleri de önemle takip edilecektir. Son olarak da erken seçim belirsizliğinin ortadan kalkması sonrası nisan-mayıs sonrası enflasyonda azalma kredi faizlerini tekrar daha iş yapılabilir seviyelere doğru çekebilir. Ama gelecek 3-4 ay çok sert hareket olmayabilir." şeklinde konuştu.



"RİSK PRİMİNDEKİ DÜŞÜŞ FAİZLERİ GERİLETTİ"



Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ekonomi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Halis Kıral da Merkez Bankası'nın bankalarca açılan kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını yayımladığı veri setini baz alarak oluşturdukları grafik incelendiğinde özellikle ihtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde 12-19 Ekim tarihleri arasındaki oransal bazda bir parça gerilemeyi gözlemlediklerini söyledi.



Ağırlıklı ortalama faiz oranlarındaki bu gerilemenin en önemli nedenlerinden bir tanesinin ülke risk priminin öncü göstergelerinden birisi olan ve kısaca ülke borcunun ödenmemesi durumunda sigorta maliyetini gösteren "Kredi Temerrüd Takas (CDS)" primlerinde görülen iyileşme olduğunu belirten Kıral, ABD ile yaşanan rahip Brunson krizi sonrası son iki aylık dönemde 566 puana kadar çıkan CDS priminin rahip krizinin aşılmasının ardından 379 puana kadar gerilediğine dikkati çekti. Kıral, CDS primindeki düşüşün TL'nin dolar karşısında değer kazanmasıyla da paralellik gösterdiğini ifade etti.



Bu noktada, CDS primindeki düşüşün devam etmesi için Amerika-Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecinin kesintiye uğramaması gerektiğini düşünen Kıral, şunları kaydetti:



"Bir başka önemli neden hükümet tarafından hazırlanan Yeni Ekonomik Program'da (YEP) yer alan makro tahminlerin yerli ve yabancı yatırımcılar tarafından büyük ölçüde gerçekçi bulunmasıdır. Bu noktada, ağırlıklı ortalama faiz oranlarının düşüş trendinin önündeki en büyük risk enflasyon beklentilerindeki bozulmadır. Söz konusu bozulmaya karşın, hükümetimizin uygulamaya başladığı enflasyonla mücadele programı önemli bir araç olup, ilerleyen dönemde söz konusu programın sonuçlarını izliyor olacağız."



Halis Kıral, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırmaya devam etmesi ve jeopolitik gelişmelerin de faiz oranlarının aşağı gelmesinde bariyer oluşturduğunu belirtti.







"KREDİ FAİZLERİNDE DÜŞÜŞ BİR SÜRE DAHA DEVAM EDEBİLİR"



QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı ise Amerikalı Pastör Andrew Brunson'un serbest bırakılmasıyla birlikte ABD ile ilişkilerde azalan gerilimin piyasaya büyük bir rahatlama getirdiğini söyledi.



Bu çerçevede Türk lirasının sert biçimde değer kazandığını ve büyük bir belirsizliğin de ortadan kalktığını belirten Kanlı, ayrıca enflasyonda en kötünün geride kaldığı düşüncesinin de piyasada ağırlık kazandığını ifade etti. Kanlı, bunun tahvil faizlerine olduğu gibi kredi faizlerine de daha sınırlı olmakla birlikte yansımasının bekleneceğini dile getirdi.



Bu düşüşün bir süre daha devam edebileceğini tahmin eden Kanlı, şunları kaydetti:



"Ancak enflasyonda belirgin bir düşüş görene kadar kredi faizlerinde aşağı yönün sınırlı olduğunu düşünüyorum. Bankaların kaynak yaratmakta zorlanması da kredi faizlerinin düşmesinin önünde engel teşkil ediyor. Ancak, ülke risk priminde beklenmedik yeni bir artış olmazsa, enflasyondaki düşüşle birlikte gelecek yılın ortalarına doğru bir miktar daha düşüşün gerçekleşebileceğini düşünüyorum."