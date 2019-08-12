Kredi faizi düşerse otomobil iştahı artar
Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Ekici “Faizlerdeki olası düşüş pazarı olumlu etkiler. Çünkü bu, satın alma iştahını artıracaktır” dedi. Ekici yıl sonuna kadar 360 bin satış öngördüklerini de söyledi.
Otomobil sektörünün gözü kredi faiz indiriminde. Kamu bankalarının indiriminin özel bankaların da takip etmesi yönündeki talebe otomotiv sektörü de katıldı. Otokoç Otomotiv Genel Müdürü İnan Ekici, faiz oranlarının tüketicilerin satın alım kararlarını etkileyen önemli dinamiklerden biri olduğunu belirterek, “Faizlerdeki olası düşüşün pazarı olumlu etkileyeceğini söyleyebiliriz. Çünkü bu, satın alma iştahını artıracaktır” dedi. Ekici, kur ve kredi faizlerindeki sert yükselişle birlikte geçen yılın nisan ayından bu yana sektörün daralma yaşadığını ancak kasım ayından itibaren yürürlükte olan ÖTV ve KDV indirimleri sayesinde bu düşüşün biraz hız kaybettiğini söyledi.
SEKTÖRDE DARALMA
Türkiye otomotiv sektörü toplam pazarında yaşanan daralmanın yılın ilk 6 ayında önceki yıla göre yüzde 45.2 ile 200 bin adet seviyesinde gerçekleştiğini anımsatan Ekici, buna paralel olarak üretimin yüzde 12.8, ihracatın da Avrupa’da yüzde 3 civarında daralan otomotiv endüstrisinin etkisi ile adet bazında yüzde 7.7 gerilediğini bildirdi. Turizm ve finans gibi sektörlerdeki dalgalanmaların araç kiralama alanında hem girdi maliyetlerini hem de piyasadaki ürün ve hizmetlere olan talebi derinden etkilediğine işaret eden Ekici, “Kısa dönemli araç kiralama işimize doğrudan etki eden iç hat yolcu sayısının ilk 6 ayda yüzde 12 düşmesi bizi olumsuz yönde etkilerken, ülkedeki düşük kur düzeyinin yabancı yolcu sayısının artmasına yol açtığını görüyoruz. Faiz, kur ve enflasyon rakamları; maliyetlerimizde doğrudan girdiler olması itibarıyla müşterilerimize sunduğumuz ürünlerin fiyatlarını etkilemekte. Bu da talepte değişkenliğe sebebiyet vermektedir” diye konuştu. Ekici, mevcut şartlarda pazarın sene sonunda 350-360 bin bandında gerçekleşmesini öngördüklerini kaydetti.
DÜZENLEME ŞART
Ekici, temmuz ayında da otomobil ve hafif ticari araç pazarının bir önceki yıla göre yüzde 47,5 daraldığını belirterek, geçen yıl hükumet tarafından yürürlüğe konulan ÖTV ve KDV indirimleri gibi iç talebi arttırıcı önlemlerin, pazarın canlanmasına katkı sunduğunu söyledi. Ekici, şunları kaydetti: “Sektör olarak 30 Haziran’da süresi dolan vergi indirimi ve talep artırıcı önlemlerin yıl sonuna kadar uzatılmasının hayati önem taşıdığını düşünüyoruz. Ancak asıl önemli olan, kısa dönemli destekler yerine sektörü sürekli canlı tutacak daha orta ve uzun vadeli vergi düzenlemelerinin yapılmasıdır. Matrah bazlı ÖTV uygulaması, sektörün yıl içerisindeki stok ve sipariş yönetimini sağlıklı şekilde gerçekleştirmeye fırsat vermiyor, aynı araç yıl içerisinde farklı ÖTV dilimlerine girebiliyor. Bu anlamda sürdürülebilir bir düzenlemeye ihtiyaç var.”
2. EL PAZARI CANLI
2. el pazarının canlı olduğunu anlatan İnan Ekici, “Pazar noter kayıtlarına göre, haziran sonunda yaklaşık yüzde 5,8 daralarak 3,2 milyon adet oldu. 2018 yılında toplamda 6,8 milyon adetlik otomobil ve hafif ticari araç ikinci el olarak satılmıştı. 2019 yılında pazarın 6,5 milyon adet 2. el otomobil ve hafif ticari araç satışı ile kapanacağını öngörüyoruz.” dedi. Ekinci “Yıl sonu yaklaşık 60 bin adetlik sıfır ve 2. el araç satışı öngörüyoruz” dedi.
UYGUN ORTAM GEREKİYOR
Ekici, Türkiye otomotiv pazarının sayısal ve niteliksel nüfusu sebebiyle yüksek bir alıcı potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Otomotiv pazarının, 2018’e kadar her yıl gerçekleştirdiği yıllık 1 milyon adetlik satış rakamlarıyla güçlü bir potansiyele sahip olduğunu gösterdiğini kaydeden Ekici, şu değerlendirmelerde bulundu: “Haziran sonu itibarıyla sonlanan vergi indirimlerinin pazarımızı rakamsal olarak öngörümüzün üzerinde daraltacağını söylemek mümkün. Bir diğer konu ise tüketici faiz oranları... Geçtiğimiz yıllarda faizler yüzde 1’ler seviyesinde iken pazardaki satış rakamlarının 1 milyon seviyesinde gerçekleştiğini görmüştük. Faizlerdeki olası düşüşün de pazarı olumlu etkileyeceğini söyleyebiliriz. Çünkü bu, satın alma iştahını artıracaktır.”
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