Kredi faizi düşerse otomobil iştahı artar

Otomobil sektörünün gözü kredi faiz indiriminde. Kamu bankalarının indiriminin özel bankaların da takip etmesi yönündeki talebe otomotiv sektörü de katıldı. Otokoç Otomotiv Genel Müdürü İnan Ekici, faiz oranlarının tüketicilerin satın alım kararlarını etkileyen önemli dinamiklerden biri olduğunu belirterek, “Faizlerdeki olası düşüşün pazarı olumlu etkileyeceğini söyleyebiliriz. Çünkü bu, satın alma iştahını artıracaktır” dedi. Ekici, kur ve kredi faizlerindeki sert yükselişle birlikte geçen yılın nisan ayından bu yana sektörün daralma yaşadığını ancak kasım ayından itibaren yürürlükte olan ÖTV ve KDV indirimleri sayesinde bu düşüşün biraz hız kaybettiğini söyledi.

SEKTÖRDE DARALMA

Türkiye otomotiv sektörü toplam pazarında yaşanan daralmanın yılın ilk 6 ayında önceki yıla göre yüzde 45.2 ile 200 bin adet seviyesinde gerçekleştiğini anımsatan Ekici, buna paralel olarak üretimin yüzde 12.8, ihracatın da Avrupa’da yüzde 3 civarında daralan otomotiv endüstrisinin etkisi ile adet bazında yüzde 7.7 gerilediğini bildirdi. Turizm ve finans gibi sektörlerdeki dalgalanmaların araç kiralama alanında hem girdi maliyetlerini hem de piyasadaki ürün ve hizmetlere olan talebi derinden etkilediğine işaret eden Ekici, “Kısa dönemli araç kiralama işimize doğrudan etki eden iç hat yolcu sayısının ilk 6 ayda yüzde 12 düşmesi bizi olumsuz yönde etkilerken, ülkedeki düşük kur düzeyinin yabancı yolcu sayısının artmasına yol açtığını görüyoruz. Faiz, kur ve enflasyon rakamları; maliyetlerimizde doğrudan girdiler olması itibarıyla müşterilerimize sunduğumuz ürünlerin fiyatlarını etkilemekte. Bu da talepte değişkenliğe sebebiyet vermektedir” diye konuştu. Ekici, mevcut şartlarda pazarın sene sonunda 350-360 bin bandında gerçekleşmesini öngördüklerini kaydetti.

DÜZENLEME ŞART

Ekici, temmuz ayında da otomobil ve hafif ticari araç pazarının bir önceki yıla göre yüzde 47,5 daraldığını belirterek, geçen yıl hükumet tarafından yürürlüğe konulan ÖTV ve KDV indirimleri gibi iç talebi arttırıcı önlemlerin, pazarın canlanmasına katkı sunduğunu söyledi. Ekici, şunları kaydetti: “Sektör olarak 30 Haziran’da süresi dolan vergi indirimi ve talep artırıcı önlemlerin yıl sonuna kadar uzatılmasının hayati önem taşıdığını düşünüyoruz. Ancak asıl önemli olan, kısa dönemli destekler yerine sektörü sürekli canlı tutacak daha orta ve uzun vadeli vergi düzenlemelerinin yapılmasıdır. Matrah bazlı ÖTV uygulaması, sektörün yıl içerisindeki stok ve sipariş yönetimini sağlıklı şekilde gerçekleştirmeye fırsat vermiyor, aynı araç yıl içerisinde farklı ÖTV dilimlerine girebiliyor. Bu anlamda sürdürülebilir bir düzenlemeye ihtiyaç var.”