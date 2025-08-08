Merkez Bankası'nın 4 aylık molanın ardından faizi üç puan indirmesi sonrası kredi faizlerinde aşağı yönlü hareket başladı. Tüketici kredisi faizini yüzde 3.39'a, konut kredisi faizini ise yüzde 3'ün altına çeken var.

Merkez Bankası'nın politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 43'e çekmesinin ardından kredi faizlerinde indirim başladı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Bankalar 4 aylık aranın ardından tüketici ve konut kredilerinde mini indirimler yapıyor. Halen birçok banka aylık yüzde 5'lere varan tüketici kredisi kullandırırken faizi yüzde 3.39'a çeken de var. Bu faiz dijital bankalarda ise daha da aşağı taşındı. Burgan Bank çatısı altında faaliyet gösteren ON Dijital dün yaptığı açıklamayla 24 ay vadeye sahip 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisinin faizini aylık yüzde 2.99'a çektiğini duyurdu.

KONUT KREDİSİ % 2.69

Konut kredisinde ise Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından harekete geçen ilk banka Ziraat oldu. Ziraat Bankası geçen hafta konut kredisinde faiz oranını yüzde 2.99'dan 2.69'a çekti. Yapı Kredi ise konut kredisini dün yaptığı duyuruyla vadesine göre 2.99-3.40 aralığına düşürdü. Kredi faizlerinde indirimin Merkez Bankası'nın hamlesine göre yıl sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

TEMKİNLİ OLUN

Ekonomist Muhammet Bayram ihtiyaç kredisi kullanacak vatandaşlara temkinli olmalarını tavsiye etti. Politika faizindeki düşüşün devam etmesini beklediklerini belirten Bayram, "Yıl sonuna kadar politika faizinin yüzde 35 seviyelerine, 2026 yılı itibarıyla ise yüzde 24-25 civarına gerilemesini öngörüyoruz" dedi. Bayram, "Şu an uzun vadeli kredi çekmek için erken olabilir. Vatandaşlarımız sadece ihtiyaçları kadar kredi kullanmalı, yıl sonunda faizler düştüğünde ihtiyaçlarını daha uygun maliyetle karşılayabilir" dedi. Bankaların yeni müşteriler için sunduğu 80 bin TL'ye kadar olan sıfır faizli kredilerin avantajlarına değinen Bayram, kalan ihtiyaç tutarının da uygun koşullarla kredi olarak temin edilebileceğini söyledi. Bayram ayrıca, 10 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme ile gecikmiş kredi ve kart borçlarının yüzde 3.11 faizle ve 48 ay vade ile yapılandırılabileceğini hatırlattı.

BORSA KRİTİK EŞİĞİ ZORLUYOR

Borsa'da pazartesi günü açıklanan enflasyon verilerinin piyasa beklentisinin altında kalması ve faiz indirimi ihtimalinin daha da artmasıyla başlayan yükseliş trendi devam ediyor. Hafta başı açıklanan enflasyon verilerinin hemen ardından 10 bin 750 puan direncini aşarak yükseliş trendine giren borsa endeksi dün gün içinde 11 bin puan eşiğini aştı. Güne yüzde 0.36 yükselişle 10.940 puandan başlayan endeks ilk yarıda 11.027 puana kadar çıktı. Borsa günü ise yüzde 0.5 artışla 11 bin puanın hemen altında kapattı. Endekste bir önceki rekor seviye ise 11 bin 252 puanla Temmuz 2024'te kaydedilmişti. Ekonomistler19 Ağustos'a kadar devam edecek bilançoların borsada belirleyici rol oynamaya devam edeceğini belirtiyor. Ekonomistlere göre piyasanın seyrinin bilançolar ve Merkez Bankası'nın faiz indirim patikasına göre şekillenmeye devam edecek.