Kredi kartı borcu nasıl kapatırım, yapılandırma nasıl olur? İşte Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank kredi faiz oranı yapılandırma başvuru şartları

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank’ın kredi kartı yapılandırma başvuru şartları internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Kredi kartı borcu olan ve ödemekte sıkıntı çeken vatandaşlar için bankalardan gelen yapılandırma ile ilgili başvuru şartları ve detayları bu haberimiz üzerinde derledik. Peki Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank kredi faiz oranı ne kadar? Kart kapatma borç yapılandırma işlemi nasıl yapılır?

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi 25 Ocak itibarıyla 2 trilyon 374 milyar liraya geriledi. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 2 trilyon 70 milyar liraya çıktı.



Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 13 milyar 693 milyon lira azalarak 2 trilyon 373 milyar 960 milyon liraya geriledi.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 25 Ocak ile biten haftada 13 milyar 693 milyon lira düştü. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 387 milyar 653 milyon liradan 2 trilyon 373 milyar 960 milyon liraya indi.



Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 5 milyar 374 milyon lira artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 0,3 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 70 milyar 369 milyon lira oldu.



TÜKETİCİ KREDİLERİ AZALDI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 25 Ocak ile biten haftada 98 milyon lira azalarak 395 milyar 668 milyon liraya düştü. Söz konusu kredilerin 186 milyar 145 milyon lirası konut, 6 milyar 381 milyon lirası taşıt ve 203 milyar 142 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.



Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 177 milyon artarak 354 milyar 634 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,27 azalarak 100 milyar 798 milyon liraya geriledi.



Bireysel kredi kartı alacaklarının 42 milyar 841 milyon lirası taksitli, 57 milyar 956 milyon lira taksitsiz oldu.

Kredi kartı yapılandırma başvuru işlemi ve şartları ile ilgili internet üzerinden araştırmalar devam ediyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan paket doğrultusunda kampanya şartlarını açıklayan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve hemen ardından Halkbank borçluların aklında kalan tüm sorulara yanıt verdi. Peki Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank kredi kartı borcu nasıl yapılandırılır? Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank kredi kartı borç yapılandırma şartları neler? Kredi kartı borç yapılandırma faiz oranları yüzde kaç? İşte konuya ilişkin merak edilenler...

HALKBANK KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMA KAMPANYASI

Kredi kartı kullanan vatandaşları ilgilendiren flaş bir gelişme yaşandı. Halkbank düşük faizli kredi kartı borç yapılandırması kampanyasına son dakika olarak katıldı. Borçlarını ödemekte zorlanan kişiler, kredi kapsamında, Halkbank kredi kartı kullanıcıları, Halkbank ve diğer bankalara ait kredi kartı borçlarını aylık yüzde 1,10'dan başlayan faiz oranları ve 60 aya kadar vade ile yapılandırma imkânından yararlanabilecek.

HALK DESTEK KREDİSİ



Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği çözümlere bir yenisini daha ekleyen Halkbank, kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan ve birikmiş kredi kartı borcunu yapılandırmak isteyen müşterilerine "Halk Destek Kredisi" kullandıracak.

60 AYA KADAR VADE



Kredi kapsamında, Halkbank kredi kartı kullanıcıları, Halkbank ve diğer bankalara ait kredi kartı borçlarını aylık yüzde 1,10'dan başlayan faiz oranları ve 60 aya kadar vade ile yapılandırma imkânından yararlanabilecek. "Halk Destek Kredisi"ni kullanmak isteyenlerin, gelir durumlarına uygun ödeme planı oluşturmaları da mümkün olabilecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, müşterilerine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Arslan, şunları kaydetti:



"Adını halktan alan bir banka olarak, halkımızın her türlü finansal ihtiyacına yanıt vermek önceliğimiz. Halk Destek Kredisi ile ödeme zorluğu yaşanan kredi kartlarına ait borçları yeniden yapılandıracak ve piyasa istikrarına katkı sağlamak için verdiğimiz desteği sürdüreceğiz. Bu kredi sayesinde kart sahipleri biriken borçlarını tek bir çatı altında toplayarak kolayca ödeme şansına sahip olacaklar. Bu kredimizle müşterilerimize rahat bir nefes aldıracağız."

ZİRAAT BANKASI KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMA KAMPANYASI

Ziraat Bankası tarafından açıklanan kredi kartı borcu yapılandırma fırsatı yüz binlerce vatandaş tarafından büyük ilgi gördü.

Ziraat Bankası’ndan gelen yanıtlara göre kredi kartı borçlarını yapılandırmak isteyenlerin Ziraat Bankası şubelerine gitmesi yeterli olacak. 10 bin lira kredi kartı borcu olan vatandaş, 24 ay vadede aylık 489 lira, 60 ay vadede 250 lira taksit ödeyerek geri ödeme yapabilecek. İleriye dönük karta bağlı taksitler de önceki günden itibaren yapılandırma kapsamına alındı. Ziraat Bankası yetkilileri, karta bağlı taksitlerin de sistem üzerinden görülebildiğini ve taksitlerin yapılandırma kapsamına alındığını söylediler.

Ziraat Bankası, kredi kartı borçlusuna 24 aya kadar aylık yüzde 1,10 ve 60 aya kadar aylık yüzde 1,20 faizle bireysel ihtiyaç kredisi kullandıracağını açıkladı. Bu gelişmenin ardından, kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar, detayları araştırmaya başladı.



Farklı bankaların kredi kartını kullanan ve ödeme güçlüğü çeken tüketiciler için Ziraat Bankası kredi imkanı sağlamaya hazırlanıyor. Birleştirilen ihtiyaç kredisi olarak duyurulan ve diğer bankalardaki kredi kartı borçlarının tek banka üzerinden ödenmesine imkan sağlayan Ziraat Bankası, gelirlere uygun ödeme planı sunacak.



ZİRAAT BANKASI'NIN UYGUN FAİZLİ KREDİSİ KİMLERİ KAPSIYOR?



Birleştiren İhtiyaç Kredisi, bireysel müşterilerin ve diğer bankalardaki kredi kartı borçlarını; gelirlerine uygun ödeme planı altında, uygun koşullarda birleştirme imkânından faydalandırmayı amaçlamaktadır.



Söz konusu ürün ile gerek Ziraat Bankası müşterilerinin, gerekse diğer banka müşterilerinin borçluluk düzeylerinin dengelenmesi, finansal yapılarının daha sağlıklı ve yönetilebilir hale getirilmesi amaçlanmakta.



31 Aralık 2018 tarihi itibariyle nakit avans kullanılması veya kredi kartı harcaması nedeniyle kart borcu ödeme güçlüğü yaşayan veya gecikmede olan kişilerin üzerindeki anapara ve faiz yükü Birleştiren İhtiyaç Kredisi ile azaltılarak uygun vade seçenekleri ile kredi kartı borçları ödenebilir hale getirilecek.







1.20 FAİZ VE 60 AYA KADAR VADE İMKANI



Birleştiren İhtiyaç Kredisi; 24 aya kadar aylık yüzde 1.10 ve 60 aya kadar aylık yüzde 1.20 faiz oranlarıyla sunmakta.

Birleştiren İhtiyaç Kredisi; kredi kartlarına uygulanan aylık faiz oranlarından çok daha uygun şartlar ile 24 aya kadar aylık %1,10 ve 60 aya kadar aylık %1,20 faiz oranlarıyla müşterilerimize sunulmaktadır. 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle nakit avans kullanılması veya kredi kartı harcaması nedeniyle kart borcu ödeme güçlüğü yaşayan veya gecikmede olan vatandaşlarımızın üzerindeki anapara ve faiz yükü Birleştiren İhtiyaç Kredisi ile azaltılarak uygun vade seçenekleri ile kredi kartı borçları ödenebilir hale getirilecektir.



Birleştiren İhtiyaç Kredisi başvuruları Şubelerimiz aracılığı ile yapılabilecektir.



Ziraat Bankası'nın açıkladığı faiz oranlarına göre yapılandırma kredi kullananlar hangi vadede, borçlarını ne kadara taksitlendirecek? İşte 10.000, 20.000 ve 30.000 lira için vadelere göre taksit hesabı...



10 bin lira 12 ay vade

10.000 TL 12 ay için taksit tutarı 906,055 TL



20 bin lira 12 ay vade



20.000 TL 12 ay için taksit tutarı 1813,10 TL



30 bin lira 12 ay vade

30.000 TL 12 ay için taksit tutarı 2719,65 TL



10 bin lira 24 ay vade

10.000 TL 24 ay için taksit tutarı 488,87 TL



20 bin lira 24 ay vade

20.000 TL 24 ay için taksit tutarı 977,73 TL



30 bin lira 24 ay vade

30.000 TL 24 ay için taksit tutarı 1466,60 TL



10 bin lira 36 ay vade



10.000 TL 24 ay için taksit tutarı 488,87 TL

20 bin lira 36 ay vade

20.000 TL 24 ay için taksit tutarı 977,73 TL

30 bin lira 36 ay vade



30.000 TL 24 ay için taksit tutarı 1466,60 TL





NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Uygun faizli kredi imkanı hakkında detaylı bilgilerin, kısa süre içerisinde Ziraat Bankası internet sitesi üzerinden yayımlanmasını bekleniyor.

1- Hangi borçlar yapılandırma kapsamındadır? Tüketici kredileri de yapılandırmaya dahil mi?



-Bireysel kredi kartı borçları kapsamdadır. Tüketici kredileri kapsam dahilinde değildir.



2- Yapılandırma hangi tarihleri kapsıyor? Şartları neler?



Taksitler de dahil... Ziraat Bankası kredi kartı yapılandırmasına ilişkin tüm soruları cevapladı



- 31 Aralık 2018 tarihine kadar olan borçları kapsıyor. Bu uygulamadan kredi kartı borcunu ödemede güçlük çeken vatandaşlar yararlanabilecek. Müşteriden istenilen tek şart gelirini belgelemesidir.



3- Hangi faizle kaç ay vade ile yapılandırma söz konusu?



- Birleştiren ihtiyaç kredisinin vadesi azami 60 ay olup, 24 aya kadar olan krediler için aylık yüzde 1.10, 60 aya kadar olan krediler için ise aylık yüzde 1.20 faiz oranı uygulanıyor.



4- Dosya masrafı, kefil, hayat sigortası ya da diğer

masraflar var mı?



- Hayır, hiçbir şekilde kefil şartı bulunmamaktadır. Vade ne olursa olsun sabit binde 5 kredi tahsis ücreti alınıyor. Hayat sigortası ise tüketici kredilerinde isteğe bağlı standart bir üründür.



5- Başvuru için ne yapılması gerekiyor?



-Ziraat Bankası şubelerine başvuru yapılmaktadır. Ziraat Bankası’ndan maaş almayan müşterilerin gelir belgesi ile başvurması yeterlidir.



6- Takibe düşmüş ve alacak şirketlerine devrolmuş kredi kart borçlarını da kapsıyor mu?



- Yapılacak işlem bankamız açısından yeni bir kredi kullandırımı olduğu için yasal düzenlemeler çerçevesinde kredi değerlendirmesi yapılacağından, belirtilen müşteriler kapsam dahilinde değildir.



7- Eşi kredi takibine düşen kişi, kendi kartı için yapılandırma isteyebilir mi?



- Kart sahibinin krediye başvurusu kendi gelirine göre değerlendirilir.



8- Daha önce takibe düşmüştüm. Kara listedeydim ama çıktım, yapılandırmadan yararlanabilir miyim?



- Takipten çıkan ve kara listede olmayan müşterilerimiz faydalanabilir.



9- Ticari kredi kartları kampanyaya dahil mi?



- Sadece bireysel kredi kartı borçluları kapsamdadır.



10- Başvururken hangi belgeler gerekiyor?



- Bankamızdan maaş almayan müşterilerimizin gelir belgesi ile başvurması gerekmektedir.



11- İşsiz veya öğrenci kampanyadan yararlanabilir mi?



- Yapılacak işlem bankamız açısından yeni bir kredi kullandırımı olduğu için, çalışan veya çalışmayan kredi geri ödemesi için gelir beyan eden müşteriler faydalanabilecektir.



12- Emekliler yararlanabilir mi?



- Emekli müşterilerimiz krediden yararlanabilirler.



13- 10 bin liralık bir borç yatırıldığında 24 ay ve 60 ay vadeli ödenmesi gereken aylık taksit ne kadar olacak?



- 10 bin lira 24 ay vadede aylık taksit tutarı 489 lira, 60 ay vadede 250 lira taksit tutarı ile geri ödeme yapılacaktır.



14- Vatandaşın, borçlu olduğu bankadan belge alması

gerekiyor mu?



- Bankamız müşterilerimizden diğer bankalardan hiçbir belge talep etmemektedir.



15- Ziraat Bankası borcu nasıl kapatacak, borçlunun kartını iptal etmesi şart mı?



- Kredi başvurusu olumlu sonuçlanan müşterilerimizin ilgili kredi kartını iptal ettirmesini beklemekteyiz. Kredi kartının iptal edildiğini sistemsel olarak görebiliyoruz.



16- Diğer bankaya ödeme nasıl yapılacak?



- Kredi tutarını karşı banka kredi kartı hesabına göndermekteyiz.



17- Ziraat Bankası hemen bana yeni kart verecek mi?



- Bireysel Kredi kullandırımı dışında limit boşluğuna göre anında müşterimize ayrıca Bankamız Kredi Kartı (Bankkart Combo) teslim edilmesi sürecini başlatıyoruz.



18- Diğer bankadaki kart kapandığında (Borcu yoktur) yazısı getirecek miyim?



- Müşterilerimizden hiçbir şekil ve surette diğer banka yazısı talep edilmemektedir.



19- Ziraat Bankası bana yeni kartı verirken limiti ne olacak?



-Yasal düzenlemeler ve müşterimizin geliri doğrultusunda verilebilecek azami limit tahsis edilebilecek.



20- Borç yapılandırırken Ziraat’e otomatik ödeme talimatı verilmesi gerekiyor mu?



- Birleştiren İhtiyaç Kredisinden yararlanan müşterilerimiz bankamızdan otomatik ödeme talimatları dahil isteğe bağlı diğer ürünleri talep edebilirler.



21- Kredide bir alt/üst limit var mı?



- Müşterilerimizin 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle kredi kartı borç tutarı kredi kullandırımında dikkate alınıyor. Bunun dışında limitimiz bulunmuyor.



22- Yapılandırmadan sadece Ziraat Bankası ile çalışanlar mı yararlanacak, Ziraat’te hiç hesabı olmayanlar da yararlanabilecek mi? Bunun için Ziraat’te hesap mı açılacak?



Ürünümüz sadece bankamız müşterilerine yönelik değildir. Mevcut müşterilerimiz yanında Türkiye’de bireysel kartı olan, Bankamızda hesabı olmayan tüm kişilere yöneliktir.

VAKIF BANK KREDİ KARTI YAPILANDIRMA KAMPANYASI



Vakıfbank bireysel kredi kartlarına ödeme kolaylığı sağlanması, aksamadaki bireysel ve ticari kredilerin yapılandırılması ile takipteki ticari kredi faizlerinin sıfırlanmasına yönelik paket açıkladı.



Vakıfbank'tan yapılan yazılı açıklamada, pakette kredi kartlarına ödeme kolaylığı sağlanması, aksamadaki kredilerin ödemesiz dönem ve düşük faiz oranıyla yapılandırılması ve takipteki kredilerin faizlerinin sıfırlanmasının yer aldığı ifade edildi.



Bu kapsamda bireysel kredi kartı borçluları aylık yüzde 1.1 faiz oranıyla 24 aya; aylık yüzde 1.2 faiz oranıyla da 60 aya kadar vadelerle borçlarını yapılandırabilecekler.



Kampanyadan Vakıfbank bireysel kredi kartı müşterileri, Vakıfbank ve diğer bankalardaki Aralık 2018 dönem borçları için faydalanabilecek.



Açıklamada ayrıca Vakıfbank'taki borçları 3 milyon TL'nin altında olan ve geçen yılsonu itibarıyla ödemelerinde 31 gün ve üstü aksama bulunanlara da altı aya varan ödemesiz dönemle yapılandırma imkânı tanındığı ifade edildi.



Bireysel müşteriler borçlarını üç ay ödemesiz dönem ile 36 aya varan vadelerle, ticari segmentteki müşteriler de altı ay ödemesiz olarak 60 aya kadar aylık yüzde 0.98'den başlayan faiz oranlarıyla yapılandıracak.



Banka ayrıca, 2018 yılsonundan önce 100,000 TL'nin altındaki kredisi takibe aktarılan müşterilerinin, borçlarını peşin ya da 12 aya kadar taksitle ödemeleri halinde, takibe aktarım sonrası faizlerini sıfırlayacağını belirterek, 30 Nisan'a kadar başvurmaları halinde bu kampanyadan yararlanabileceğini duyurdu.