Kredi kartı borcu yapılandırma nasıl yapılır? (Ziraat bankası, Halkbank Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvuru şartları)

Kredi kartı kullanan vatandaşlar borçların nasıl yapılandıracağını araştırmaya devam ediyor. Yapılandırma için ihtiyaç kredi başvuruları bugün itibariyle başladı. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank geçtiğimiz ayda düşük faizli ve uygun ödeme koşulları ile kredi kartı borç yapılandırması kampanyasını uygulamaya koydu. Borç sahibi kişiler tarafından olumlu karşılanan ve büyük ilgi gören kampanyaya birçok vatandaş da katılmak ve borçlarını ödemek istiyor.İşte kredi kartı yapılandırma başvuru işlemi ve bankaların ihtiyaç kredisi için başvuru şartları...

Kredi kartı borçlarını düşük faizli krediyle yapılandırma kampanyası sürerken, son dakika bilgilerine göre ödenmesinde sorun olan ihtiyaç kredileri de bugünden itibaren 60 aya kadar yapılandırılabilecek.

Kredi işlemlerine ilişkin yönetmelik dün itibariyle yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, düzenlemenin yürürlük tarihinden önce "anapara veya faiz ödemelerinin tahsili geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 60 ay ile sınırlı olmak üzere" yeniden yapılandırılabilecek.

Kredi kartı borçlarına 60 aylık yapılandırma kararından sonra, tüketici kredilerinde de aynı olanak sağlandı. Bankacılık mevzuatında yapılan değişiklikle, ihtiyaç kredisi borçlarına 60 aya kadar yeniden yapılandırma imkanı getirildi.



Düzenlemeye göre, maddenin yürürlük tarihinden önce ana para veya faiz ödemelerini geciktirenler yapılandırmadan yararlanabilecek.





Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik ve Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik'te düzenleme yapıldı.



Yürürlüğe giren düzenlemeye göre; "Bu maddenin yürürlük tarihinden önce ana para ve/veya faiz ödemelerinin tahsili geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 60 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilir" maddesi eklendi. Yapılan düzenleme ile tüketici kredisi geri ödemesinde genellikle 36-48 ay olan vade sınırı artırıldı.



Tüketici kredileri de yapılandırmanın ardından 60 aya çıkmış oldu.



NE ZAMAN BAŞLAR?



Yönetmelik değişikliği, Resmi Gazete'den dün itibarıyla yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bugün itibarıyla bankalara giden kredi borçluları, yapılandırma için başvurabilecek. Yapılandırma talebe bağlı olacak. Düzenleme için yasal mevzuata eklenen son tarih yok. Yönetmelikle ilgili yetki, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda olacak.



Yeni düzenleme ile borcunu yapılandırmak isteyen vatandaşların, yapılandırmada uygulanacak kredi faizlerine de dikkat etmesi gerekiyor.



Yapılandırma şartlarının önümüzdeki günlerde bankalarca açıklanması bekleniyor. Düzenleme, yeni kredi çekeceklere uygulanan vade sürelerini kapsamıyor. Bankaların normalde kredi verirken kredi notu ve gelir belgesi isteme imkanları da bulunuyor.



KİMLER YARARLANACAK?



Yapılan düzenleme ile ilgili en fazla merak edilen konulardan birisi de düzenlemeden kimlerin yararlanacağı oldu. Yürürlüğe giren düzenlemeden, ihtiyaç kredilerinin anapara ya da faiz ödemelerini geciktirenler yararlanacak.



60 aylık yapılandırmada süreç vatandaşların başvurularıyla başlayacak. 60 aylık yapılandırma süresi tavan olarak uygulanacak. Bu sürenin altında da yapılandırma uygulanabilecek. Tahsili geciken tüketici kredisi borçlarını kapsayan düzenleme, kredi borçlarını düzenli ödeyenler için uygulanmayacak.

BORCUNU ÖDEMEYENE HACİZ!



Kredi kartı üyelik sözleşmesi kapsamında tahsis edilen kredi kartı borcunun ödenmemesi üzerine harekete geçen banka, gönderilen hesap kat’ı ihtarından sonuç alamayınca çareyi haciz yoluna gitmekte buldu. Mahkemenin reddettiği bankaya müjdeli haber Yargıtay'dan geldi. Yüksek Mahkeme, hesap kat’ı ihtarnâmesine rağmen borcunu ödeyemeyenler hakkında ihtiyâtî haczin önünü açtı.

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi, 'İçtihat Metni' özelliğindeki kararıyla, hesabın kat’ edilmesi ( kapatılması-kesilmesi) ile muaccel olan (ödenecek hale gelme) banka borcu tartışmalarını yeni bir boyut kazandırdı. Kredi kartı müşterisinin borcunu ödememesi üzerine harekete geçen banka avukatı, hesabı kat’ edip alacaklıya ihtarnâme gönderdi. Bundan sonuç alamayan banka şubesi, borçlunun taşınır ve taşınmazları ile 3. kişilerdeki hak ve alacaklarının ihtiyâten haczini talep etti. 2. Tüketici Mahkemesi, bankanın bu talebini hesap kat’ı ihtarının borçluya tebliğ edilmediği ve sözleşmede de adres bulunmadığı gerekçesiyle geri çevirdi. Banka avukatı kararı temyiz edince devreye Yargıtay 19. Hukuk Dairesi girdi. Emsâl bir karara imza atan daire, bankanın haklı olduğuna hükmetti. Oy birliğiyle alınan kararda şöyle denildi:



"Dosya kapsamından anlaşıldığına göre kredi kartı borcunun ödenmemesi nedeniyle hesap kat’ edilmiştir. Hesabın kat’ edilmesi ile alacak muaccel olduğundan ihtiyâtî haciz şartları oluşmuştur. Bu durumda ihtiyâtî haciz talebinin kabulüne karar verilmesi gerekirken reddi doğru olmamıştır. Belirtilen gerekçeye binâen kararın bozulmasına, peşin harcın istek halinde temyiz eden ihtiyati haciz talep edene iâdesine oy birliğiyle karar verildi."







Hesap kat’ı



Banka nezdindeki hesap ya da hesaplarınızın dondurulduğunu bildiren, mevcut borçlarınızı 3 veya 7 gün içinde (kredinin türüne göre değişir) ödemenizi talep eden bankanın noterlik vasıtasıyla keşîde ettiği ihtarnâmedir. Kanunî süresi içerisinde içeriğine itiraz edilmeyen bir ihtarnâme icra ve iflas kanununun madde 68/b kapsamında değerlendirileceğinden itirazın kaldırılması davası açılmasını sağlayacak belgelerdendir.

ZİRAAT BANKASI KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMASI NASIL YAPILIR?



Kredi kartı borcu olan ve ödemekte güçlük çeken vatandaşlar artık borçlarını tek bir çatı altında toplayıp anlaşmalı bankalara gidip aylık maaşlarına göre en uygun şekilde ödeme planı çıkarabilecekler.

Konuyla ilgili detayları, Ziraat Bankası kredi kartı borcu yapılandırması şartları vatandaşlarla paylaştı.



Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada "Birleştiren İhtiyaç Kredisi; kredi kartlarına uygulanan aylık faiz oranlarından çok daha uygun şartlar ile 24 aya kadar aylık %1,10 ve 60 aya kadar aylık %1,20 faiz oranlarıyla müşterilerimize sunulmaktadır."



31 Aralık 2018 tarihi itibariyle nakit avans kullanılması veya kredi kartı harcaması nedeniyle kart borcu ödeme güçlüğü yaşayan veya gecikmede olan vatandaşlarımızın üzerindeki anapara ve faiz yükü Birleştiren İhtiyaç Kredisi ile azaltılarak uygun vade seçenekleri ile kredi kartı borçları ödenebilir hale getirilecektir.



ZİRAAT BANKASI KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMASI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?



Vatandaşlar kredi kartı borçlarının yapılandırılması için kendilerine en yakın Ziraat Bankası şubelere gidip başvuru yapabilecek.



VAKIFBANK KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMASI NASIL YAPILIR?



Vakıfbank bireysel ve ticari kredi kartı borcu yapılandırmaları için müşterilerine 60 aya varan vadelerle borç yapılandırması yapabilecek.



Borçları 3 milyon TL'nin altında olan ve geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla ödemelerinde 31 gün ve üstü aksama bulunan müşterilere de 6 aya varan ödemesiz dönemle yapılandırma hakkı tanınacak. Banka ayrıca, kredi borcunu ödemekte zorlanan bireysel müşterilerine, borçlarını 3 ay ödemesiz dönem ile 36 aya varan vadelerle yapılandırma, ticari segmentteki müşterilerine ise 6 ay ödemesiz olarak 60 aya kadar aylık yüzde 0,98'den başlayan faiz oranları ile ödeme imkanı tanıyacak.





2018 yıl sonundan önce 100 bin TL'nin altındaki kredisi takibe aktarılan müşterilerinin, borçlarını peşin ya da 12 aya kadar taksitle ödemeleri halinde, takibe aktarım sonrası tüm faizleri de sıfırlanacak. Bankaya başvuruların 30 Nisan'a kadar yapılması gerekiyor.



VAKIFBANK KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Kredi kartı borçlarının yapılandırmak isteyen vatandaşlar kendilerine en yakın Vakıfbank şubelerine giderek başvuruda bulunabilecek.