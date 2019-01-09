Kredi kartı borcu yapılandırmadaki şartlar neler? Halkbank Ziraat Bank yeni kredi paketleri kampanyaları neler? Kredi kartı borcu yapılandırmada kimler yararlanabilir? Kredi kartı borcu yapılandırmada faiz oranları nedir? Kredi kartı borcu yapılandırma başvuruları nasıl yapılacak? soruların yanıtları milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkbank aracılığı ile esnafa, Ziraat Bankası aracılığı ile vatandaşa verilecek yeni kredi paketlerini açıkladı. Erdoğan, kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çeken vatandaşların mevcut borçlarının daha kolay ödenebilmesi için Ziraat Bankası'nın kredi kullandıracağını söyledi. Tüketici kredilerinde sektör kuralı olan 48 ay vade bu uygulama için BDDK'nın izniyle 60 aya çıkartıldı. Yüzde 2.4 düzeyinde olan faiz ise tam anlamıyla yarı yarıya düşürülmüş oldu. Bu imkandan yararlanmak için en önemli şart "müşterisi olduğunuz banka tarafından takibe alınmamış olmak". Halkbank ve Ziraat Bankası aracılığı ile vatandaşa verilecek yeni kredi paketleri faiz oranları ile ilgili ayrıntıları bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte kredi kartı borcu yapılandırmadaki şartlar ve detayları..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin gurup toplantısında yaptığı konuşmada kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çekenlere Ziraat Bankası'ndan kredi verileceğini duyurdu. Erdoğan "Kredi kartı borcunu ödemekte zorlanan vatandaşlarımıza, Ziraat Bankası aracılığıyla, kredi kartı borçları tek bir çatı altında toplanacak. Hangi banka olursa olsun, Buradan alınan krediyle borçlar kapanacak. Aylık gelirine uygun şekilde bu borcunu ödeyecek" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dar gelirli, sanayici, esnaf ve çiftçiye müjde verdi. AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, kredi kartı borcunu ödeyemeyen vatandaşların borçlarını Ziraat Bankası'ndan alacağı krediyle kapatabileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkbank aracılığı ile esnafa, Ziraat Bankası aracılığı ile vatandaşa verilecek yeni kredi paketlerini açıkladı. Erdoğan, kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çeken vatandaşların mevcut borçlarının daha kolay ödenebilmesi için Ziraat Bankası'nın kredi kullandıracağını söyledi. Kredi kartı borcunu ödeyemeyenler, Ziraat Bankası’ndan alınacak krediyle yükten kurtulacak. 24 ay vadede yüzde 1.10, 60 ayda ise 1.20 olan faiz oranı, piyasa ortalamasının yarısından daha düşük seviyede

Ziraat Bankası kredi kartı borçlularına sağlayacağı ihtiyaç kredisinin faizini açıkladı. Banka kredi kartı borçlusuna 24 aya kadar aylık yüzde 1.10, 60 aya kadar aylık yüzde 1.20 faizle bireysel ihtiyaç kredisi kullandıracağını duyurdu.

Halkbank'tan esnaf ve sanatkarlara 22 milyar liralık kredi desteği! Halkbank esnaf ve sanatkârlara yılın ilk 3 ayında 10 Milyar TL, yılın tamamında ise toplam 22 Milyar TL Esnaf Kredisi desteği vereceğini açıkladı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından Ziraat Bankası Birleştiren İhtiyaç Kredisi ile ilgili bir bilgilendirme açıklaması yaptı.



Açıklamada Birleştiren İhtiyaç Kredisi'nin; kredi kartlarına uygulanan aylık faiz oranlarından çok daha uygun şartlar ile 24 aya kadar aylık yüzde 1.10 ve 60 aya kadar aylık yüzde 1.20 faiz oranlarıyla sunulacağı bildirildi. Şubelerden başvurulacak kredide 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle nakit avans kullanılması veya kredi kartı harcaması nedeniyle kart borcu ödeme güçlüğü yaşayan veya gecikmede olan vatandaşların anapara ve faiz yükü Birleştiren İhtiyaç Kredisi ile azaltılacak.



Tüketici kredilerinde sektör kuralı olan 48 ay vade bu uygulama için BDDK'nın izniyle 60 aya çıkartıldı. Bu yapılandırmaya girecek olanlar normal bir krediye göre 12 ay daha fazla vade imkanına kavuşacak. Normal şartlarda yüzde 2.4 düzeyinde olan faiz ise tam anlamıyla yarı yarıya düşürülmüş oldu. Bu imkandan yararlanmak için en önemli şart "müşterisi olduğunuz banka tarafından takibe alınmamış olmak"



Asgari borcun üzerinde ödeme yapabilenlerde krediye başvurabilecek. 31 Aralık itibariyle kart ekstrelerini Ziraat'e götürenlere banka ellerine nakit miktarı vermeden doğrudan borçlu olduğu karta ödeme yapacak. Dolayısıyla 1 Ocak'tan itibaren yapılan kart harcamaları kapsam dışı kalacak. Ziraat Bankası'nın şirket kartlarını da bu yapılandırmaya alıp almayacağı açıklanmadı.

Ziraat Bankası da bu kapsamda Birleştiren İhtiyaç Kredisi sunacağını açıkladı.



Banka'dan yapılan açıklama şöyle:





"Ziraat Bankası, kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte yeni bir uygulama başlatmıştır. Uygulama, Ziraat Bankası’na kredi kartı borcu bulunan müşterilerin yanı sıra diğer bankalara kredi kartı borcu bulunan ve ödeme güçlüğü çeken vatandaşlarımızı da kapsayacaktır.



Birleştiren İhtiyaç Kredisi ile bireysel müşterilerimize Bankamızdaki ve diğer bankalardaki kredi kartı borçlarını; gelirlerine uygun ödeme planı altında, uygun koşullarda birleştirme imkânı sunulmaktadır. Söz konusu ürün ile gerek Ziraat Bankası müşterilerinin, gerekse diğer banka müşterilerinin borçluluk düzeylerinin dengelenmesi, finansal yapılarının daha sağlıklı ve yönetilebilir hale getirilmesi amaçlanmaktadır.



Birleştiren İhtiyaç Kredisi; kredi kartlarına uygulanan aylık faiz oranlarından çok daha uygun şartlar ile 24 aya kadar aylık %1,10 ve 60 aya kadar aylık %1,20 faiz oranlarıyla müşterilerimize sunulmaktadır.



31 Aralık 2018 tarihi itibariyle nakit avans kullanılması veya kredi kartı harcaması nedeniyle kart borcu ödeme güçlüğü yaşayan veya gecikmede olan vatandaşlarımızın üzerindeki anapara ve faiz yükü Birleştiren İhtiyaç Kredisi ile azaltılarak uygun vade seçenekleri ile kredi kartı borçları ödenebilir hale getirilecektir.



Birleştiren İhtiyaç Kredisi başvuruları Şubelerimiz aracılığı ile yapılabilecektir."

Kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çeken vatandaşlara mevcut borçlarını daha kolay ödeyebilmeleri için yeni bir imkan getiriliyor.



KART BORÇLARI TEK ÇATIDA TOPLANACAK



Ziraat Bankası aracılığıyla ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşların kredi kartı borçları tek bir çatı altında toplanacak.



FAİZ ORANLARI BELLİ OLDU



Vatandaşın hangi bankaya kredi kartı borcu olursa olsun Ziraat Bankası'ndan alınacak bu krediyle borçlar kapatılacak. Kredi kartı borç yapılandırmasında faiz 24 aya kadar yüzde 1 10, 60 aya kadar yüzde 1.20 olacak. 31 Aralık 2018'e kadar olan kredi kartı ve nakit avans borçları yapılandırılacak.



ZİRAAT BANKASI'NDAN AÇIKLAMA



Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte yeni bir uygulama başlattığını duyurdu.



Açıklamada, uygulamanın Ziraat Bankası'na kredi kartı borcu bulunan müşterilerin yanı sıra diğer bankalara kredi kartı borcu bulunan ve ödeme güçlüğü çeken vatandaşları da kapsayacağı belirtildi.



"Birleştiren İhtiyaç Kredisi" ile bireysel müşterilere Ziraat Bankası'ndaki ve diğer bankalardaki kredi kartı borçlarını; gelirlerine uygun ödeme planı altında, uygun koşullarda birleştirme imkanı sunulduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu ürün ile gerek Ziraat Bankası müşterilerinin, gerekse diğer banka müşterilerinin borçluluk düzeylerinin dengelenmesi, finansal yapılarının daha sağlıklı ve yönetilebilir hale getirilmesinin amaçlandığı vurgulandı.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Birleştiren İhtiyaç Kredisi; kredi kartlarına uygulanan aylık faiz oranlarından çok daha uygun şartlar ile 24 aya kadar aylık yüzde 1,10 ve 60 aya kadar aylık yüzde 1,20 faiz oranlarıyla müşterilerimize sunulmaktadır. 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla nakit avans kullanılması veya kredi kartı harcaması nedeniyle kart borcu ödeme güçlüğü yaşayan veya gecikmede olan vatandaşlarımızın üzerindeki anapara ve faiz yükü Birleştiren İhtiyaç Kredisi ile azaltılarak uygun vade seçenekleri ile kredi kartı borçları ödenebilir hale getirilecektir."

HALKBANK'TAN KREDİ DESTEĞİ

Halkbank'tan esnaf ve sanatkarlara 22 milyar liralık kredi desteği! Halkbank esnaf ve sanatkârlara yılın ilk 3 ayında 10 Milyar TL, yılın tamamında ise toplam 22 Milyar TL Esnaf Kredisi desteği vereceğini açıkladı.