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Ekonomi

Kredi kartı faiz oranında indirim

Kredi kartı işlemlerinde uygulanan aylık azami faiz oranı yüzde 1,60'tan 1,40'a indi.

28.12.2019  00:28 - Güncelleme: 28.12.2019  00:40

Merkez Bankası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarını indirdi. TL cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami faiz oranı yüzde 1.60'dan 1.40'a indi.


Yabancı para cinsinden aylık azami faiz oranı ise yüzde 1.28'den yüzde 1.12'ye indi. TL cinsinden kredi kartı işlemlerinin aylık azami gecikme faizi yüzde 2'den yüzde 1.70'e çekildi. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde aylık gecikme faizi ise yüzde 1.68'den yüzde 1.42'ye indi.


Bu oranlar 1 Ocak 2020' den itibaren 3 ay süreyle geçerli olacak.

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