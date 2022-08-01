Kredi kartı ve kredi borçlarına yeni kolaylık! 3 formül masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Masada dar gelirlere yönelik destek paketi en ön sırada. Dar gelirli vatandaşlar için Hazine ve Maliye ile Adalet Bakanlıklarının bir araya gelerek yürüttükleri çalışmanın son durumu ele alınacak. Yeni düzenleme birçok kredi kartı ve kredi borçları nedeni ile takibe düşen dar gelirlileri yakından ilgilendiriyor.

ÜÇ FORMÜL MASADA

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Takibe düşen kart borcu için konuşulan 3 formül gündemde. Bu formüller "borç öteleme, yapılandırma, takip süresini uzatma" şeklinde ifade ediliyor. Çalışmanın detaylarının, Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

HAZİNE ARAZİSİ GÜNDEMDE

Konut sorununa yönelik projeler de masadaki bir diğer gündem başlığı. Buna göre 81 ilde 150 bin sosyal konut inşasına yönelik çalışma ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bir süredir üzerinde çalıştığı 'hazine arsalarının ev yapma şartıyla dar gelirli vatandaşlara uygun fiyat ve kredi imkânı ile sunulması' da toplantıda ele alınacak.

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERE KONTENJAN



Kulislere yansıyan bilgilere göre; konut projesinde vadenin 15 yıl olması, projeden 10 bin lira altında geliri olanların faydalanması bekleniyor. Ayrıca şehit ailesi ve gazilere de kontenjan ayrılacağı öğrenildi. Toplantıda terörle mücadelede ve dış politikadaki gelişmelere yönelik gelişmelerin de masaya yatırılması bekleniyor.