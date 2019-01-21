Kredi kartı yapılandırma son gün ne zaman? Ziraat Bankası son dakika kredi kampanyası faiz oranları açıklandı mı? Kredi kartı borcu yapılandırma başvuruları nasıl yapılır? Kredi kartı borç yapılandırma şartları neler? soruların yanıtları merak edilen konular arasında. Kredi kartı yapılandırma projesinde 5 bin lira borca 2 bin lira kazanç sağlanacak. Kredi kartı borçlarının yapılandırmasında yüzde 1.10 faiz uygulanacak. 5 bin lira borç 5 bin 800 liraya bitecek. Gecikmeye düşerse ödenecek rakam 7 bin lirayı geçecekti. Tüketici kazançlı çıkacak. Ziraat Bankası tarafından açıklanan kredi kartı borcu yapılandırma fırsatı yüz binlerce vatandaş tarafından büyük ilgi gördü. Başkan Erdoğan tarafından açıklanan paket doğrultusunda kampanya şartlarını açıklayan Ziraat Bankası, borçluların aklında kalan tüm sorulara yanıt verdi.

Kredi kartı borçluları için getirilen yeni fırsat düşük faizlerle tüketicinin kazanmasını sağlıyor. Ziraat Bankası kart borçlarını yapılandırırken 24 aya kadar vade de yüzde 1.10 , 60 aya kadar vadede ise yüzde 1.20 oranında faiz uyguluyor.

Kredi kartı borcu yapılandırma kampanyası yoğun ilgi görmeye devam ederken, vatandaşlar kampanya ile ilgili sorularına da yanıt arıyor. Ziraat Bankası bir duyuru ile kredi kartı borcu yapılandırması kampanyasını başlattığını duyurmuştu.

Bu faiz oranları şu anda piyasada uygulanan tüketici faiz oranlarının yarısından bile az olduğu için tüketici her halde kazançlı çıkıyor Kart borcunu bu yapılandırmayla ödemeyen bir tüketici gecikmeye düşerse bu kez yüzde 2.75'lik faizle muhatap oluyor.

Yapılandırma faizlerinin iki katından fazla olan bu faiz oranıyla borç ödenemez noktalara taşınıyor ve daha sonra da haciz aşamasına geçiliyor. Burada hem mahkeme masrafları hem vekalet ücretleri hem de temerrüt faiziyle küçücük borç büyük bir meblağ haline geliyor.

NASIL ÖDENECEK?



Bankaya gelir belgenizle gittiğinizde yetkililer sizin diğer bankalara olan kredi kartı borcunuzu çıkartıyorlar. Bir ödeme planı sunuluyor ve yüzde 1.10-1.20 oranlarındaki faizlerle kredi açılıyor. Bu kredi diğer bankalara aktarılarak sizin borcunuz kapatılıyor.

Borç kapatılırken kredi kartınızda kapatılıyor ve sorunlu karttan kurtulmanız sağlanıyor. 5 bin lira kredi kartı olan bir tüketicinin 24 ay vadeyle bu borcu kapatması halinde ödeyeceği toplam yüzde 1.10 faiz oranıyla tutar 5 bin 886 lira oluyor.

Bu tüketici yapılandırmadan yararlanmadan gecikmeye düşerse 24 ayda ödeyeceği tutar ise 7 bin 177 lirayı buluyor. Böylece tüketicinin cebinden 2 bin liraya yakın fazladan para çıkıyor.



1- Hangi borçlar yapılandırma kapsamındadır? Tüketici kredileri de yapılandırmaya dahil mi?



-Bireysel kredi kartı borçları kapsamdadır. Tüketici kredileri kapsam dahilinde değildir.



2- Yapılandırma hangi tarihleri kapsıyor? Şartları neler?



- 31 Aralık 2018 tarihine kadar olan borçları kapsıyor. Bu uygulamadan kredi kartı borcunu ödemede güçlük çeken vatandaşlar yararlanabilecek. Müşteriden istenilen tek şart gelirini belgelemesidir.



3- Hangi faizle kaç ay vade ile yapılandırma söz konusu?



- Birleştiren ihtiyaç kredisinin vadesi azami 60 ay olup, 24 aya kadar olan krediler için aylık yüzde 1.10, 60 aya kadar olan krediler için ise aylık yüzde 1.20 faiz oranı uygulanıyor.



4- Dosya masrafı, kefil, hayat sigortası ya da diğer masraflar var mı?



- Hayır, hiçbir şekilde kefil şartı bulunmamaktadır. Vade ne olursa olsun sabit binde 5 kredi tahsis ücreti alınıyor.



5- Başvuru için ne yapılması gerekiyor?



-Ziraat Bankası şubelerine başvuru yapılmaktadır. Ziraat Bankası'ndan maaş almayan müşterilerin gelir belgesi ile başvurması yeterlidir.





6- Takibe düşmüş ve alacak şirketlerine devrolmuş kredi kart borçlarını da kapsıyor mu?



- Yapılacak işlem bankamız açısından yeni bir kredi kullandırımı olduğu için yasal düzenlemeler çerçevesinde kredi değerlendirmesi yapılacağından, belirtilen müşteriler kapsam dahilinde değildir.



7- Eşi kredi takibine düşen kişi, kendi kartı için yapılandırma isteyebilir mi?



- Kart sahibinin krediye başvurusu kendi gelirine göre değerlendirilir.



8- Daha önce takibe düşmüştüm. Kara listedeydim ama çıktım, yapılandırmadan yararlanabilir miyim?



- Takipten çıkan ve kara listede olmayan müşterilerimiz faydalanabilir.



9- Ticari kredi kartları kampanyaya dahil mi?



- Sadece bireysel kredi kartı borçluları kapsamdadır.