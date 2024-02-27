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Ekonomi

Kredi kartlarında taksit kaldırıldı mı? Bakan Şimşek cevap verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi kartlarında taksitin kaldırıldığı yönünde yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz” dedi.

AA27 Şubat 2024 Salı 09:31 - Güncelleme:
Kredi kartlarında taksit kaldırıldı mı? Bakan Şimşek cevap verdi
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi kartı kullanımında taksit uygulamasının kaldırıldığı iddialarına cevap vererek, "Vatandaşlarımızdan istirham ediyorum, lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından, Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin "Kredi kartına taksit kaldırıldı" iddialarının doğru olmadığına ilişkin paylaşımını alıntılayarak konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberlerin dolaşıma sokulduğunu bildiren Şimşek, şunları kaydetti:

"Orta Vadeli Program'ımızda uygulayacağımız politikaları net şekilde ortaya koyduk. Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam edecektir. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan istirham ediyorum, lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz."

  • Hazine Bakanı
  • Güvenilir Politikalar
  • Seçim Sonrası

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