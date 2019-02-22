'Kredi kartlarında taksit sınırı yönünde çalışma yapıyoruz'
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, 'Kredi kartlarında taksit sınırı ve bireysel tüketici kredilerinde vade uzatımı yönünde çalışma yapıyoruz.' dedi.
- AA
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "Kredi kartlarında taksit sınırı ve bireysel tüketici kredilerinde vade uzatımı yönünde çalışma yapıyoruz." dedi.
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