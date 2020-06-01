01 Haziran 2020 Pazartesi 16:32 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 16:32

Konut kredisi için kredi yapılandırması bankaların sunduğu bir imkan ve ödeme kolaylığı sağlar. Kamu bankalarının bugün itibariyle duyurduğu kredi destek kampanyasından yararlanmak isteyenlerin gündeminde konut kredisi yapılandırma konusu var.Peki kredi yapılandırma nedir? Konut için kredi yapılandırması olacak mı? Kredi ödeme planı bazen yapılan hesapmalaya uymayabiliyor. Maddi durumun kötüleşmesi neticesinde veya krediyi erken kapatmak istemeleri durumunda kredi yapılandırma yoluna gitmek pek çok tüketicinin tercihi. Peki kredi yapılandırma nedir? Destek paketinde Konut için kredi yapılandırması olacak mı? İşte destek kredisi hakkında merak edilen detaylar.

KREDİ YAPILANDIRMASI NEDİR?

Kredi yapılandırması ya da diğer adıyla refinansman mevcut kredi borcunun güncel yapılandırma faiz oranıyla yeniden hesaplanması anlamına geliyor. Kredi yapılandırma ile ayrıca vadeyi uzatarak aylık taksitlerinizin tutarını azaltabilirsiniz.

Kredi yapılandırma faiz oranları, güncel faiz oranlarından farklı olduğu için bankanızın yapılandırma faiz oranının kaç olduğunu öğrenmeniz gerekir. Eğer bankanın sunduğu yeni faiz oranı, sizin ödemekte olduğunuz kredinin koşullarından daha cazipse yeni faiz oranına göre kalan borcunuz yeniden yapılandırılır.

Kredi borcunun ödeyemeyecek duruma gelinmesi durumunda ya da aylık taksit tutarı artık size yüksek geliyor ve sizi zorluyorsa bankanızdan kredi yapılandırması talep edebilirsiniz. Ancak yapılandırma faiz oranı güncel faiz oranından farklıdır. Kredi yapılandırma hesaplaması yaparken bu durum göz ardı edilmemelidir.

KONUT İÇİN KREDİ YAPILANDIRMASI OLACAK MI?

Konut kredisinde, faizler düştüğünde tüketici kredi yapılandırma ile düşük faizden kredisini ödemek için kredi ödemelerini yeniden yapılandırmak isteyebiliyor.

Kredi yapılandırması bankaların dönem dönem faiz durumuna göre yapmış oldukları bir kampanyadır. Konut kredisinde faiz oranları 0.64 - 0.74 aralığında olacak. Yeni açıklanan kampanya Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en düşük faizli kredi kampanyası olduğu için henüz bir yapılandırma durumu söz konusu değil. Yeni açıklanan destek kredisi için bankalardan henüz konut kredisi yapılandırma için bir açıklama yapılmadı. Ancak 0.64 oranından daha düşük bir faiz kampanyası yapılması durumunda kredi yapılandırması yapılabilir.

Tüketiciyi avantajlı hale getirme amacında olan kredi yapılandırmada; avantaj için faiz indiriminden elde edilen karın yeniden yapılandırma masraflarından daha fazla olması gerekiyor.

Kredi yapılandırmada yeni bir kredi kullanılması nedeni ile yeni masraflar doğabiliyor. Tabi tüketici kredi kullanılan banka ile anlaşma sağlayabilirse, bu masrafların büyük kısmından kurtulabiliyor.

KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMA HANGİ DURUMLARDA YAPILIR?

Konut kredisi yapılandırma üç farklı durumda yapılabilmektedir.

1. Konut kredisi kullandıktan sonra eğer yüzdeler(0,98% vb.) düşerse mevcut kredinizin yüzdelerini azaltabilmek adına yapacağınız yapılandırma.

2. Eğer kullanmış olduğunuz konut kredisinin taksitlerini ödemede zorlanıyorsanız, ödeme planının yeniden düzenlenmesi adına yapılan yapılandırma.

3. Konut kredisi kullandıktan sonra elinize toplu para geçmesi durumunda ilgili bankaya başvuru yaparak ödeme planının yeniden düzenlenmesi adına yapılan kredi yapılandırma.