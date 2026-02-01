Konut kredilerinde birinci ikinci el konut ayrımı kaldırıldı, ilk konutunu alacak tüketicilere kolaylıklar getirildi.

Konut kredilerinde yıllardır süren birinci el–ikinci el ayrımı sona erdi. Böylece artık ikinci el konutlar da birinci el konutlarla aynı kredi değer oranlarından yararlanabilecek. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aldığı yeni kararla birlikte, konut kredilerinde kredi değer oranları yeniden belirlendi. Düzenleme, özellikle ilk evini alacakların hem krediye erişimini kolaylaştırması hem de son yıllarda gerileyen ev sahipliği oranın artırılması açısından önemli.

İKİNCİ ELDE İŞTAHI ARTIRACAK

AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, bu adım, özellikle fiyatların görece daha ulaşılabilir olduğu ikinci el piyasada alım iştahını artıracak bir gelişme olarak öne çıkıyor. Düzenlemenin bir diğer dikkat çekici başlığı ise enerji sınıfı kriteri oldu. 2010 yılından sonra inşa edilen ve asgari şart olan C enerji sınıfına sahip konutlar, avantajlı kredi oranı uygulanan konutlar kapsamına alındı. Yeni kredi oranlarına göre; değeri 5 milyon TL ve altında olan konutlarda kredi tutarı, konut değerinin yüzde 90'ına kadar çıkabilecek. 5–7 milyon TL aralığındaki konutlarda bu oran yüzde 70–80, 7–10 milyon TL aralığında yüzde 60–70, 10–20 milyon TL aralığında yüzde 40–50, 20 milyon TL üzerindeki konutlarda ise yüzde 20–40 olarak uygulanacak. İlk kez konut sahibi olacak tüketicilere yönelik pozitif ayrımcılık da devam ediyor. Dolayısıyla tüketicinin kendisi, eşi ya da 18 yaş altındaki çocukları adına kayıtlı en az bir konut bulunması halinde, bu oranlar düşürülerek uygulanmaya devam edecek. 500 bin TL peşinat yetecek Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, kredi oranlarındaki eşitlemenin sahada ciddi bir hareketlilik yaratacağını belirtti. Akdoğan'a göre, yüzde 90 kredi imkânı sayesinde 5 milyon liralık bir konut için yaklaşık 500 bin TL peşinat yeterli olacak. Bu durum, yüksek kira bedelleri karşısında beklemede kalan geniş bir kesimi yeniden konut alımına yönlendirebilir.

ORTA GELİRE UMUT OLDU

BDDK'nın ilk evini alacaklara yönelik kredi kullanım oranlarını güncellemesi ve birinci el–ikinci el ayrımını kaldırması, konut piyasasının gerçek ihtiyaçlarına cevap veren doğru bir adım olarak yorumlayan Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı Mustafa Kemal Şahin, "Uzun süredir konut talebi vardı ancak vatandaşın en büyük engeli finansmana erişimdi. Bu düzenleme özellikle orta gelirli kesimin konut sahibi olma umudunu yeniden canlandıracak, piyasada hareketlilik oluşturacak" dedi.

ÇEPERLERDE ETKİLİ OLACAK

Özellikle İstanbul'un çeper ilçeleri olan Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Tuzla, Kartal ve Maltepe gibi bölgelerde etkinin daha hızlı hissedilmesi bekleniyor. Bu ilçelerde 5 milyon TL bandında 2+1 konut bulmanın görece mümkün olması, kiracıların ev sahibi olma kararını hızlandırabilir. Son dönemde yeni kiraya çıkan konutlarda yaşanan sert artışlar, bu bölgelerde krediyle alımı daha cazip hale getiriyor.