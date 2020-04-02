İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,6685
  • EURO
    7,3215
  • ALTIN
    341.817
  • BIST100
    89205.7
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Kremlin Sözcüsü Peskov: Yeni bir OPEC anlaşması gündemde yok
Ekonomi

Kremlin Sözcüsü Peskov: Yeni bir OPEC anlaşması gündemde yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile sona eren üretim kısıntısı anlaşmasının yerine yeni bir anlaşmanın gündemde olmadığını söyledi.

AA02 Nisan 2020 Perşembe 14:03 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 14:03
ABONE OL

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın bir süre önce yaptıkları telefon görüşmesinde petrol piyasalarındaki durumu istişare ettiklerini ifade etti.

Petrol piyasalarındaki mevcut durumdan memnun olmadıklarını belirten Peskov, “Bu konuda uluslararası seviyede temaslar yürütülüyor, bu devam eden bir süreç.” dedi.

Putin’in programında Suudi Arabistan yönetimiyle bir görüşmenin bulunmadığını da vurgulayan Peskov, “OPEC ile sona eren üretim kısıntısı anlaşmasının yerine yeni bir anlaşma, hatta anlaşma taslağı şu ana kadar gündemde yok.” diye konuştu.

Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC ve Rusya önderliğindeki bazı OPEC dışı petrol üreticisi ülkeleri arasındaki üretim kısıntısı anlaşması dün sona ermişti.

Taksi şoföründen Kovid-19'a brandalı tedbir

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

ABD üniversitesinde görevli profesörden çarpıcı sözler
ABD üniversitesinde görevli profesörden çarpıcı sözler

ABD üniversitesinde görevli profesörden çarpıcı sözler

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçilmişti... Teşekkür yağdı, Türkiye'yi örnek gösterdiler
Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçilmişti... Teşekkür yağdı, Türkiye'yi örnek gösterdiler

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçilmişti... Teşekkür yağdı, Türkiye'yi örnek gösterdiler

Her şey tersine döndü
Her şey tersine döndü

Her şey tersine döndü

Trump: Uyarıyoruz, bunun bedelini ödersiniz!
Trump: Uyarıyoruz, bunun bedelini ödersiniz!

Trump: Uyarıyoruz, bunun bedelini ödersiniz!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.