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Ekonomi

Kremlin'den ''Suudi Arabistan ile petrol görüşmesi yürütülmüyor'' açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Suudi Arabistan arasında petrol piyasalarına dair görüşmelerin yürütülmediğini söyledi.

AA01 Nisan 2020 Çarşamba 13:31 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 13:34
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Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan yönetimi arasında bir görüşmenin planlanmadığını belirtti.

Rusya ile Suudi Arabistan arasında çeşitli görüş ayrılıklarının bulunabileceğini dile getiren Peskov, “Suudi Arabistan'la petrol piyasalarına dair görüşmeler yürütülmüyor. Ancak ülkelerimiz arasındaki ilişkinin genel durumu sayesinde, gerektiği durumda etkili bir görüşme sürecine girebiliriz.” diye konuştu.

Suudi Arabistan liderliğindeki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütüyle (OPEC) Rusya önderliğindeki bazı OPEC dışı petrol üreticisi ülkeleri arasındaki üretim kısıntısı anlaşması bugün sona ermişti.

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