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Ekonomi

Kripto para piyasası resmen çakıldı

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ABD ekonomisinin resesyona gideceğine yönelik endişeler nedeniyle 54 bin doların altına indi.

AA5 Ağustos 2024 Pazartesi 09:55 - Güncelleme:
Kripto para piyasası resmen çakıldı
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Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 14'ten fazla azalarak 1 trilyon 840 milyar dolara düştü.

Analistler, ABD'de açıklanan veriler nedeniyle ortaya çıkan resesyon korkularının kripto para fiyatları üzerinde etkili olduğuna işaret ediyor.

Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuzda 46,8 ile 8 ayın en düşük seviyesine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Analistler, Japonya Merkez Bankasının "şahinleşmesi" ve ardından Nikkei 225 endeksinde yaşanan düşüşün de piyasadaki gelişmelerde önemli rol oynadığını belirtti.

Saat 08.45 itibarıyla son 24 saatte fiyatında yüzde 12,5 düşüş yaşayan Bitcoin, 53 bin 230 dolar seviyesine geriledi.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum ise son 24 saatte yüzde 19,3 değer kaybederek 2 bin 346 dolar seviyesine kadar düştü.

  • Bitcoin fiyatı düşüşü
  • ABD ekonomisi
  • recesyon endişeleri

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