İSTANBUL 7°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2024 Pazar / 18 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2719
  • EURO
    33,0247
  • ALTIN
    1953.68
  • BIST100
    8346.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının üye kimlik tespitinde ''suç gelirlerinin aklanması'' kriteri
Ekonomi

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının üye kimlik tespitinde ''suç gelirlerinin aklanması'' kriteri

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), kripto varlık hizmet sağlayıcılarının, üyelerinin kimlik ve fotoğraf bilgilerini işlemesinin, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki yükümlülükleri kapsamında olduğuna karar verdi.

AA28 Ocak 2024 Pazar 11:13 - Güncelleme:
Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının üye kimlik tespitinde ''suç gelirlerinin aklanması'' kriteri
ABONE OL

KVKK'nin kararına göre, bir kripto varlık hizmet sağlayıcısına üye olan kişi, platformdaki üyelik seviyesinin artırılmasını talep etti. Veri sorumlusu konumundaki hizmet sağlayıcı, kişinin kimliğinin ön ve arka yüzünün fotoğrafı ile vesikalık fotoğrafını istedi.

Veri sorumlusu tarafından gereğinden fazla ve ölçüsüz olarak kişisel veri işlendiğini savunan kişi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında inceleme yapılması ve işlenen bilgilerinin silinmesi istemiyle KVKK'ye başvurdu.

KVKK, veri sorumlusu kripto varlık hizmet sağlayıcılarının, kişisel verilerin işlenmesi hususunda 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yükümlülüğünün bulunduğuna işaret ederek, veri işlemesinin uygun olduğuna karar verdi.

Kararda, veri sorumlusunca, yapılan işlemlerin kullanıcı tarafından yapıldığının tespit ve teyit edilebilmesi için kişisel verileri isteyebileceği belirtilerek, talep edilen kişisel verilerin işlenmesinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda yer alan hukuki işleme şartına dayandığına hükmedildi.

Kurul, başvurucunun kişisel verilerinin silinmesi talebinin öncelikle veri sorumlusuna iletilmesi gerektiğini belirterek, yapılacak işlem bulunmadığını kararlaştırdı.

  • Kişisel Verileri Koruma Kurumu
  • kripto
  • KVKK

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.