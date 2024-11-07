Kriptoda ''mega boğa'' sezonu beklentisi

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ABD seçimlerini, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kazanmasıyla kripto para piyasası yükselişe geçti.

En yüksek piyasa değerine sahip kripto para birimi Bitcoin, fiyat rekorunu 75 bin doların üzerine taşırken, diğer kripto para birimleri de yüzde 10'un üzerinde değer kazandı. Kripto para piyasasının toplam değeri ise 2,5 trilyon dolar seviyesine yaklaştı.

Trump seçim öncesi, kripto varlıklara yönelik olumlu yaklaşımı ve "ABD'yi kriptonun merkezi yapma" vaadi, kripto para topluluğunun desteğini almıştı.

- "VAATLER TAKİP EDİLECEK"

Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Polat, Trump'ın seçimi kazanmasının yanında, Cumhuriyetçilerin, Senato ve Temsilciler Meclisi'nde üstünlük sağlamasının kripto para ekosisteminde büyük bir sevinç yarattığını söyledi.

İlerleyen süreçte ABD'deki düzenlemelerle kripto paraların finansal sisteme daha fazla entegre edilebileceğini vurgulayan Polat, görevi alması sonrası Trump'ın seçim sürecindeki vaatlerinin piyasa tarafından yakından takip edileceğinin altını çizdi.

Polat, kripto paralara yönelik "olumsuz" yaklaşımlarından ötürü SEC Başkanı Gary Gensler'e görevini bıraktırması vaadinin, takip edilecek en önemli gelişmelerden olduğunu belirterek, "Muhtemelen, Trump 20 Ocak'ta görevi aldığında ilk yerine getirmeye çalışacağı vaat bu olacak. Piyasa, Trump'ın bu vaatlerini yapıp yapmadığına bakacak. Hem başkanlığı hem de Kongre'de yönetimi alan ekibe, bürokrasinin çok fazla direnmesi söz konusu olamaz." diye konuştu.

Ethereum, Solana, Avalanche gibi finansal piyasalara eklemlenmeye elverişli diğer kripto para projelerinin, devlet kurumları veya özel kuruluşlarla yapacağı işbirliklerinin de önemli olacağını söyleyen Polat, "boğa piyasası" beklentilerine yönelik ise şunları kaydetti:

"Bitcoin, Trump'ın seçileceği ihtimalinin artmasıyla rekor kırdı. Bunun önümüzdeki dönemde inişli çıkışlı olarak devam etmesi beklenebilir. Bitcoin başta olmak üzere kripto paralar için önümüzdeki dönem önemli adımlar atılacak. Kripto parayla ilgili trendler önemli hale gelecek."

- "TEŞVİK UYGULAMALARINI HAYATA GEÇİREBİLİR"

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Barlas Arslan ise kripto para piyasası üzerinde de etkili Elon Musk'ın, Trump'ın ekibinde yer aldığını hatırlattı.

Seçim sonrası başlayan olumlu havanın ABD Merkez Bankası (Fed) kararları ve siyasi gelişmeler ile şekilleneceğini belirten Arslan, "Trump, ekosisteme yönelik olumlu ifadelerine devam edip kripto paralara yönelik teşvik uygulamalarını hayata geçirebilir. Kanımca, bir anlamda sistem ile çatışmak yerine sistemi ABD yararına yanına çekmek istemektedir. Hatta madencilikte, Asya'nın elindeki payı da ülkesine yönlendirmek, Trump'ın tercihlerinden olacaktır." dedi.

Arslan, ABD gibi bir ekonomide, kripto para kullanım alanlarının yaygınlaşmasına yönelik bir adımın, yukarı yönlü bir ivme yaratabileceğine dikkati çekerek,"Mega boğa ile ilgili ciddi bir beklenti var ancak kanımca şartlar henüz oluşmadı. 2025'in ilk çeyreği bu hususta daha hareketli geçecektir. Bitcoin piyasa hakimiyeti şu sıralar izin vermediği için altcoin projelerinde ciddi bir hareket yok ama bir müddet sonra altcoin projelerinin hareketlenmesi, genel anlamda boğa sezonunu başlatabilir diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.