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Ekonomi

Kritik görüşme dünya basınında... Eurofighter tedarikinde kazanan taraf Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İngiliz mevkidaşıyla gerçekleştirdiği görüşme, dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Türkiye'nin Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarik sürecine değinen Yunan basını, 'Türkiye, Londra'nın onayıyla kazanan taraf.' değerlendirmesinde bulundu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ1 Temmuz 2025 Salı 15:35 - Güncelleme:
Kritik görüşme dünya basınında... Eurofighter tedarikinde kazanan taraf Türkiye
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İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasında dün gerçekleşen kritik görüşme, Türkiye'nin savaş uçağı filosunu güçlendirme hamlesine yeni bir ivme kazandırdı.

Görüşmeden Eurofighter Typhoon jetlerinin tedariki konusunda olumlu sinyaller çıkarken, hem Almanya'dan hem İngiltere'den gelen haberler dünya basınında geniş yer yankı uyandırdı.

EUROFİGHTER İÇİN YEŞİL IŞIK

Yunanistan merkezli Liberal, "Türkiye'ye Birleşik Krallık'tan Eurofighter için 'yeşil ışık'" başlığı attı.

Avrupa savunma haberleri sitesi Army Recognition, "Birleşik Krallık'tan Eurofighter Typhoon savaş uçağı konusunda tam destek" vurgusu yaparken, "Eurofighter Typhoon, Birleşik Krallık, Almanya, İtalya ve İspanya tarafından ortaklaşa geliştirilen, son derece çevik ve çok rollü bir savaş uçağıdır. Birçok NATO hava kuvvetinin hava üstünlüğü gücünün belkemiğini oluşturur" notu düştü.

Kanada merkezli ekonomi haberleri sitesi Financial Post, "Türkiye'nin Eurofighter Typhoon savaş uçağı satın alma talebi, İngiltere'nin açıklamasına göre konsorsiyumun tüm üyelerinden destek aldı. Bu gelişme, daha önce Almanya tarafından engellenen bir anlaşmanın gerçekleşme ihtimalini artırıyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE KAZANAN TARAF"

Newsbreak.gr, haberine "Türkiye Eurofighter ile silahlanıyor. Erdoğan ve Türkiye, Londra'nın 'onayıyla' kazanan taraf" başlığını attı.

Bloomberg, dün görüşmeyle aynı saatlerde yayınladığı haberinde "İngiltere, Türkiye'nin Eurofighter konusunda tüm konsorsiyomun tam desteğini aldığını duyurdu" ifadelerine yer verdi.

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