9 Eylül 2025 Salı
  • Kritik imzayı Türkiye ile attılar... Milano'da kapasiteyi artıracak LNG atağı
Ekonomi

Kritik imzayı Türkiye ile attılar... Milano'da kapasiteyi artıracak LNG atağı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milano'daki Gastech 2025 Forumu'nda imzalanan anlaşmayla LNG üretim kapasitesinin artırılması, FSRU ve taşıma gemileri konusunda iş birliği yapılacağını duyurdu.

9 Eylül 2025 Salı 19:29
Kritik imzayı Türkiye ile attılar... Milano'da kapasiteyi artıracak LNG atağı
Bayraktar, Gastech 2025 Forumu kapsamındaki temaslarına ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

LNG ÜRETİM KAPASİTESİ ARTACAK

"Milano'da, milli şirketimiz BOTAŞ ile Oman LNG arasında iş birliğimizi derinleştirecek yeni bir anlaşma imzaladık. Stratejik İş Birliği Anlaşması ile Umman'daki LNG üretim kapasitesinin artırılması, FSRU ve LNG taşıma gemileriyle iş birliklerinin geliştirilmesi ve ilave LNG alım seçeneklerinin değerlendirilmesi hedefleniyor." ifadelerini kullanan Bayraktar, bu adımın, temmuzda Umman'da imzalanan Enerji Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı'nın somut bir yansıması olduğunu belirtti.

Bayraktar, anlaşmanın iki ülkeye de hayırlı olması temennisinde bulundu.

