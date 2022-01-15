Kritik mineraller için harekete geçtiler! Yüzde 80'ini kontrol altına almış

star.com.tr 15 Ocak 2022 Cumartesi 10:01 - Güncelleme: 15 Ocak 2022 Cumartesi 10:02

Washington, Çin'in nadir toprak mineralleri üzerindeki kontrolünü engellemek için, harekete geçti. Cuma günü ABD Senatosu'na sunulan bir yasa, savunma sanayii şirketlerinin 2026 yılına kadar Çin'den nadir toprak mineralleri satın almayı bırakmaya zorlayacak.

Tasarı, stratejik minerallerin kalıcı bir stokunu oluşturmayı hedefliyor.

Esasen Pentagon'un milyarlarca dolar değerinde savaş uçağı, füze ve diğer silahları satın almasını, şirketlerin Çin nadir toprak elementlerini kullanmayı bırakmasını ve böylece yerel üretimin canlanmasını desteklemek için, tasarının bir kaldıraç görevi göreceğine inanılıyor.

KRİTİK MİNARELLERİN LİDERLİĞİ ÇİN'E GEÇTİ

Tüketici elektroniğinden askeri donanıma kadar çok çeşitli endüstriler için kritik olan 17 elementten oluşan nadir toprak metalleri, uzun süredir ABD-Çin ticaret savaşının merkezinde yer alıyor. ABD, bu minerallerin dünyanın bir numaralı üreticisiydi, ancak şimdi büyük ölçüde Çin ihracatına bağımlı.

Amerika Birleşik Devletleri şu anda yalnızca bir nadir toprak madenine sahip ve bu mineralleri işleme kabiliyetine sahip değil. Bu arada Çin, küresel nadir toprak üretiminin yaklaşık %80'ini elinde tutuyor ve en büyük rezervlere sahip.

Arkansas Cumhuriyetçi Senatörü Tom Cotton Reuters'e verdiği demeçte, "Amerika'nın nadir toprak elementlerinin çıkarılması ve işlenmesi için Çin'e bağımlılığını sona erdirmek, ABD savunma ve teknoloji sektörlerini geliştirmek için kritik önem taşıyor." dedi.

Cotton, Çin'in küresel nadir toprak liderine dönüşmesini "sadece ABD'nin yaptığı bir politika seçimi" olarak nitelendirdi ve yeni politikaların Pekin'in kontrolünü gevşeteceğini umduğunu ekledi.

Senatör, 'Şu ana kadar Çin'den alınan minerallerin, ülkemizde daha fazla yerli gelişimini teşvik etmek gerekiyor." dedi.

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