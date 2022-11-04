Kritik öneme sahip! Sahada rol değiştiren 'avcı' için dünya sıraya girdi

Boğaziçi Savunma Teknolojileri, Endonezya'nın Cakarta kentinde düzenlenen Indo Defence Expo&Forum 2022 Fuarı'nda yeni ihracat sözleşmesi imzaladı.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aslan, AA muhabirine, yaklaşık 5-6 yıldır insansız hava araçlarının tespitine ve engellenmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

ROL DEĞİŞTİREN TEKNOLOJİ

İnsansız hava araçlarının öneminin arttığını ve artmaya da devam edeceğini belirten Aslan, söz konusu araçların rol almaktan ziyade rol değiştiren konuma geçtiğini vurguladı.

Aslan, bu kadar kritik öneme sahip sistemlerin Türkiye ve müttefik ülkelere zarar vermesini önlemek için çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, sahada gelişen ve değişen tehditlere sistemlerini konfigüre ederek bu çağa ayak uydurduklarını dile getirdi.

Endonezya Milli Savunma Bakanlığı ile yaklaşık 2 yıldır devam eden çalışmaları bulunduğu bilgisini veren Aslan, şöyle konuştu:

"Bu süreçte Endonezya Milli Savunma Bakanlığı heyetleri ülkemize gelerek sistemlerimizi yakından inceledi, birtakım test senaryoları uyguladı. Endonezya'daki testler başarıyla tamamlandı. Bunun ardından süreç imza aşamasına geldi, bu kontratı imzalamış olduk. Bu kapsamda Endonezya Milli Savunma Bakanlığına İlter'in çeşitli versiyonlarından oluşan bir paket teslim edeceğiz. Sözleşme süremiz 18 ay. 18 ay içinde ürünleri sağlıklı şekilde üretip, ülkeye kazandırıp, kullanıma açmayı düşünüyoruz. "

Aslan, İlter Drone Tespit ve Engelleme Sistemi ihraç edilen ülke sayısının 10'a ulaştığını bildirdi.

- TEHDİTLERİ OTONOM ÖNLÜYOR

İlter'in en büyük özelliğinin otonom çalışması olduğuna dikkati çeken Aslan, şunları kaydetti:

"Personel, özellikle de yetişmiş personel istihdamı her zaman mümkün olmayabiliyor. Sahada personel yetiştiriyorsunuz fakat sürekli değişiklikler neticesinde yeniden eğitim vermek hem kullanıcılar hem bizler için zor oluyor. Bu kapsamda, sistemlerin daha otonom çalışabilmesine yönelik enerjimizi harcadık ve geldiğimiz noktada hem radar sistemlerimiz hem araç sensörlerimiz hem optik algılayıcılarımız tümüyle otomatik çalışabiliyor. İnsan inisiyatifine çok fazla şey bırakmamaya özen gösteriyoruz. İlter'in çalışma prensibi de buna dayalı. Tamamen otonom çalışabilen, insansız hava araçlarını RF sensör, optik yardımıyla ya da radar desteğiyle tespit edip, farklı şekillerde karıştırma yöntemleriyle (bunların içinde koordinat bozma sistemlerimiz var, farklı engelleme sistemlerimiz var) bunların karışmasını sağlayarak korunan bölgeye yaklaşmamasını temin ediyoruz. Boğaziçi Savunma bu konuda sahada ciddi tecrübelere imza atmış bir firmadır. Firmamız hem yurt içi hem yurt dışı operasyonlarda çok etkin rol aldı ve çok şükür aldığı bütün rolleri de başarıyla tamamladı."

İlter Drone Tespit ve Engelleme Sistemi'nin bir ürün ailesi olduğuna işaret eden Fatih Aslan, 1 kilometreden 150 kilometreye kadar menzilli sistemlere sahip olduklarını sözlerine ekledi.