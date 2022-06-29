Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ek zam için toplanıyor. İşveren toplantı öncesi yüzde 30'luk öneride bulunurken ağırlık kazanan 3 farklı senaryo bulunuyor. Bu senaryolara göre zam oranı yüzde 35-45 aralığında.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün yaptığı açıklamaların ardından asgari ücrete ara zam için yapılan çalışmalarda son viraja girildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ek zammı belirlemek için bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplanacak. Bakanlık, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden Türk-İş'i ve işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nu (TİSK) saat 14.00'da toplantıya davet etti.

ENFLASYON HESABI

Asgari ücrete yılbaşında yüzde 50 oranında zam yapılmış ve 4253 liraya çıkarılmıştı. Ancak 5 ayda enflasyon yüzde 35.64 olarak gerçekleşirken 6 aylık enflasyon beklentisi ise yüzde 40.75 olmuştu. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Enflasyonun beklentileri aşması nedeniyle zorunlu hale gelen ara zam için işveren temsil eden TİSK yüzde 30'luk öneride bulunurken ağırlık kazanan 3 farklı senaryo bulunuyor. Bu senaryolara göre zam oranı yüzde 35-45 aralığında.

İŞTE O SENARYOLAR

Şayet 5 aylık enflasyon dikkate alınarak yüzde 35'lik zam yapılırsa asgari ücret 5.741 lira olacak. Yılsonunda beklenen yüzde 70'lik enflasyonun yarısı dikkate alındığında da aynı rakam ortaya çıkacak. 6 aylık enflasyon beklentisi baz alınark yapılacak yüzde 40'lık zam ile bu rakam 5.954 lira olarak uygulanacak. Ancak bu rakama refah payı da eklenerek yüzde 45'lik bir zam da gündeme gelebilir. Bu durumda asgari ücret 6 bin barajını aşarak 6.166 liraya ulaşacak.

KARMA FORMÜL DE OLABİLİR

Uzmanlar asgari ücrette 'enflasyon farkı'yla birlikte 'prim desteğini' de içeren karma bir formül uygulanacağını da belirtiyor. Nitekim dün Başkan Erdoğan'ın belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntemin geliştirileceğini belirterek SGK primlerinde esneklik yapılarak zammın devlet tarafından da desteklenmesinin önünün açılabileceğinin sinyalini vermişti.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET: 4.253

YÜZDE 30 ZAM: 5.528

YÜZDE 35 ZAM: 5.741

YÜZDE 40 ZAM: 5.954

YÜZDE 45 ZAM: 6.166

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan, asgari ücrete, belirlenen 6 aylık enflasyon üzerinde bir zam yapmasını beklediklerini ifade ederek "Bütün çalışanların ücretlerine özel olarak uygulanacak, onlara da aynı şekilde yansıyacak bir modeli gerçekleştirmeyi umut ediyoruz, istiyoruz ve bekliyoruz" dedi. Arslan, toplu sözleşme sisteminde yer alan bütün işçilerin ücretlerinde de bu yönde düzenleme yapılmasını istedi.

ASKON: BEKLENTİMİZ 5500-5700 BANDINDA

Komisyon'da masaya oturacak olan TİSK önceki gün "Asgari ücretle ilgili olası değerlendirmeye olumlu yaklaşacağız" açıklaması yaparken ilk kez bir iş örgütü rakam telaffuz etti. ASKON Başkanı Orhan Aydın, "Bizim beklentimiz 5.500-5.700 bandında. Bu da enflasyona yaklaşmış bir rakam olacak. Biz de işverenler olarak destekçisi olacağız" dedi. Aydın, büyükşehirlerde yüzde 40 artışa ihtiyaç olduğunu da belirterek bölgesel artış önerdi. Aydın "İstanbul'da asgari ücretli neredeyse kalmadı. 5.500-6.000 lira bandına oturdu. Ancak buna rağmen 6000 TL olduğunda işsizlikle karşılaşır mıyız, kesinlikle hayı" diye konuştu.