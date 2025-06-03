TÜİK'in verilerine göre mayıs ayında aylık enflasyon yüzde 1.53 oranında gerçekleşti.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklileri maaşlarına etki edecek olan enflasyon rakamıyla birlikte beşinci zam oranı belli olmuş oldu.

Buna göre emekli maaşlarının hesaplanmasına Ocak ayı verisi yüzde 5.03, Şubat'ta yüzde 2.27, Mart'ta yüzde 2.46, Nisan'da yüzde 3, Mayıs'ta da yüzde 1.53 olarak gerçekleşti.

Böylece SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin şimdiden alacağı zam oranı 15.1 oldu. Memurlar için ise aynı dönemde oluşan enflasyon farkı yüzde 8.58 olarak hesaplandı. Bundan sonraki süreçte geriye kalan Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ve zam oranının netleşmesi bekleniyor.

Memur ve memur emeklilerine ise beş aylık enflasyon verisine göre 14.01 zam yapılacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN FARKLI

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.

(Not: Enflasyon oranı eksi açıklanırsa hesaplanan birikimli oranda düşüş yaşanabilir, diğer aylar açıklanacak enflasyon verilerine göre maaşlara yansıyacak fark belli olacak)

Enflasyon rakamları açıklandı