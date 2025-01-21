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Ekonomi

Kritik veriler belli oluyor! TÜİK 23 Ocak'ta yayımlayacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri Yatırım Harcamaları, 2023' isimli haber bültenini 23 Ocak'ta kamuoyu ile paylaşacak.

AA21 Ocak 2025 Salı 11:49 - Güncelleme:
Kritik veriler belli oluyor! TÜİK 23 Ocak'ta yayımlayacak
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Kurumun internet sitesinde yer alan açıklamada, Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri Araştırması (YSHİ) kapsamında yer alan yatırım harcamaları istatistiklerinin, girişimlerin idari kayıtları ve anket yoluyla elde edilen veriler kullanılarak hesaplandığı bildirildi.

Söz konusu çalışmanın 2009-2023 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlandığına işaret edilen açıklamada, "'Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri Yatırım Harcamaları, 2023' haber bülteni 23 Ocak'ta saat 10.00'da yayımlanacak." ifadesi kullanıldı.

  • TÜİK
  • Sanayi ve Hizmet
  • Yatırım Harcamaları

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