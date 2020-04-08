Kriz derinleşiyor! 1968'den daha kötü, 1945'e doğru gidiyor

star.com.tr 08 Nisan 2020 Çarşamba 16:58 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 16:59

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19), Fransız ekonomisini 1945'ten beri görülmemiş derinlikte bir durgunluğa sürüklüyor

Fransa Bankası (Bank of France), Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ülke ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 6 civarında daraldığını, bunun İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana en kötü performans göstergesi olduğunu duyurdu.

Resmi rakamlara göre, koronavirüs pandemisi nedeniyle azalan ticari faaliyetlerle, 2019'un son üç ayında ekonomik veriler yüzde 0.1 geriledi. Art arda iki çeyrek negatif büyüme ile, ülkede ticari faaliyetler büyük darbe aldı.

Açıklanan verilere göre, kriz derinleştikçe ekonomik aktivite Mart ayının son iki haftasında yüzde 32 geriledi. Bu krizden en çok kötü etkilenen sektörler listesinin başında inşaat, ulaşım, restoran ve konaklama hizmetleri geldi.

Yapılan açıklamada, 'Ticari faaliyetlerdeki benzer bir durgunluğu, 1968 Mayıs Olayları (Politik çalkantılar ve öğrenci hareketleri) döneminde görebilirsiniz. O yıl bile ekonomik daralma 5.3 oranında gerçekleşmişti.' ifadelerine yer verildi.

Ülkedeki mevcut karantina 17 Mart'ta başladı ve 15 Nisan'a kadar uzatıldı. Yetkililer, virüsle mücadelede bir durdurma işareti olmadığından, bu sürenin daha da uzatılabileceğini söylüyor.

Fransa, şu anda dünyada yeni tip koronavirüs pandemisinden en kötü etkilenen dördüncü ülke. Ülkede salgında ölenlerin sayısı 10 bin, enfekte olanların sayısı ise 110 bini aştı.

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