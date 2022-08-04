Kriz İstanbul'da çözüldü: Milyarlarca insanın açlık tehlikesinin önüne set olacak

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna ve Rusya'nın dünyanın en büyük iki tahıl üreticisi olduğunu belirtti.

Kovid-19 salgınıyla başlayan gıda krizinin Rusya- Ukrayna Savaşı'yla daha da büyüdüğünü aktaran Aksal, tahıl koridorunun gıdaya ulaşımda zorluk çeken ülkeler açısından önem arz ettiğine işaret etti.

Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında yapılan tahıl sevkiyatı anlaşmasıyla önemli bir adım atıldığını ifade eden Aksal, şunları kaydetti:

"Uzun süredir dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinin yarattığı gıda krizinin ardından yaşanan Rusya-Ukrayna Savaşı var olan gıda krizini daha da tetiklemiştir. Gıda sorunu sadece ülkeleri ve bölgeleri değil, tüm dünyayı etkileyen bir konu haline gelmiştir. Her an kıtlık tehlikesi ile karşı karşıya kalan yoksul ülkelere, Afrika'ya ulaşacak tahılın bu anlamda önemi çok büyüktür. Düşünün ki bu koridor ile ihtiyacı olan bölgelere gidecek tahıl, milyarlarca insanın açlık tehlikesinin önüne set olacak.

Bu kapsamda dünyanın neredeyse üçte birinin tahıl ihtiyacını karşılayan Rusya ve Ukrayna düğümünün çözülmesi bakımından ülkemiz, tarihi bir adıma imza atmıştır. Cumhurbaşkanı'mızın uluslararası konularda gösterdiği barışçıl ve çözüm odaklı politika sayesinde dünya refahına katkı sağlamaya, krizlerin çözüm etkeni olmaya devam ediyoruz."