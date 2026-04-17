İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin geçişine ateşkes süresince tamamen izin verildiğini duyurmasıyla birlikte petrol fiyatları bir önceki güne göre yüzde 10'a yakın azaldı.

Brent petrol fiyatları 90 doların altına geriledi. Altının ons fiyatı da yüzde 1'den fazla artarak 4.847 dolara yükseldi.

AVRUPA'DA GAZ FİYATLARI HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN AÇILACAĞI AÇIKLAMASIYLA 38 AVROYA GERİLEDİ

İran'dan gelen açıklamaların ardından Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mayıs vadeli doğal gaz kontratı, saat 16.19 itibarıyla dünün kapanışına göre yüzde 8,7 düşüşle 38,74 avroya geriledi. Kontratlar, bir önceki günü 42,42 avrodan tamamlamıştı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri ile Basra Körfezi'nde tırmanan çatışma nedeniyle küresel mal ve enerji ticareti açısından kritik geçiş hattı olan Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği büyük ölçüde kesilmişti.