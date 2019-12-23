Kruvaziyer turizmine Galataport dopingi

23.12.2019 02:40 - Güncelleme: 23.12.2019 02:40

Türkiye’nin, son dönemde Akdeniz’in en iyi kruvaziyer destinasyonu ilan edilerek Avrupa’da en iyi saha seçilmesi ve İstanbul Havalimanı’nın devreye girmesinin ardından, denizcilikte söz konusu sektöre de yurt dışından ilgi artıyor. Galataport’un hizmete alınmasından sonra atağa geçmesi beklenen kruvaziyer sektöründeki gelişmeler üzerine dünyanın en büyük tur operatörlerinden Japonya merkezli HIS Travel, Cruise Planet markasıyla Türkiye’de yatırımlarına hız verme kararı aldı. Cruise Planet Cruise Müdürü Onur Ovacık, 1 milyon kişiye istihdam yaratan kruvaziyer turizminin, globalde 140 milyar dolarlık bir ekonomi sağladığını söyledi.

200 BİN KİŞİ GELECEK

Gemilerle seyahat olgusunun hem dünyada hem de Türkiye’de hızlı bir şekilde büyüdüğünü vurgulayan Ovacık, “Geçen yıl dünyada 27,6 milyon kişi gemi seyahatlerine katıldı ve her yıl bu rakam ortalama yüzde 7 seviyelerinde artış göstermekte. 2019’un ise 29 milyon cruise yolcusuyla finalize olacağını öngörüyoruz” ifadesini kullandı. Ovacık, İstanbul Havalimanı’nın turizm etkisine de değinerek, “İstanbul Havalimanı’nın açılışı yurt dışından Türkiye’ye ilginin artmasını sağladı. 2020’de Galataport’un da tamamlanmasının ardından, Türkiye’de cruise pazarında ciddi bir atak yaşanacak” dedi. Celebrity Cruise, MSC Cruises ve Celestyal Cruise’un 2021’den itibaren İstanbul, Kuşadası ve İzmir gibi birçok Türkiye limanına düzenli sefer yapacaklarını anlatan Ovacık, “2021 sonunda bu gemilerin dünyanın değişik ülkelerinden olmak üzere toplamda 200 bin civarı turisti ülkemize getirmesini bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

PAZAR BÜYÜYOR

Ovacık, gemi seyahatlerinin geçmişte orta yaş üzerinin gittiği bir seyahat olarak algılandığına dikkati çekerek, artık daha geniş yaş gruplarına dağılan homojen bir yapının bulunduğunu, özellikle 35 yaş altı seyahat severlerin taleplerinin arttığını vurguladı. Dünyanın en yoğun kruvaziyer trafiğinin ABD, Karayipler ve Bahamalar’ı içeren turlarda görüldüğünü aktaran Ovacık, şunları kaydetti: “Bunlar tüm dünyada satılan cruise pazarının 3’te biri konumunda. Yani yüzde 33,7 seviyelerinde. Ardından tüketicilerin en çok tercih ettikleri cruise seyahatleri olarak, Akdeniz ve Ege-Adriyatik rotaları yüzde 30,4 seviyelerinde. Asya ülkelerinde yüzde 9,2, Avustralya, Yeni Zelanda’da ise yüzde 6,1 seviyelerinde gerçekleşiyor.