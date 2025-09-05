Küba'dan Türkiye hedefi

Ülkesindeki turizm fırsatlarını tanıtmak için Ankara'da bulunan Ferguson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ülkesi için ana pazarlardan biri olduğunu söyledi.



Ferguson, Küba delegasyonuyla Adana, Ankara, Antalya, İzmir ve son olarak İstanbul'u kapsayan iş gezisi düzenlediklerini dile getirdi.



Türkiye'de farklı otel zincirlerini ve seyahat acentelerini temsil eden bir delegasyonla birlikte olduğunu vurgulayan Ferguson, amaçlarının mümkün oldukça tüm seyahat acenteleri ve tur operatörlerini bilgilendirmek olduğunu belirtti.

- "ÜLKEMİZ SADECE GÜNEŞ VE SAHİLDEN İBARET DEĞİL"

Bunun ardından Türk firmalarının Küba'ya olan ilgisinin ve varlığının daha da artacağından emin olduklarını aktaran Ferguson, "Türk pazarı bizim kültürümüze, Küba'ya çok benziyor. Bu yüzden Türk pazarını memnun etmek gerçekten kolay." ifadesini kullandı.



Ferguson, ülkesinin sadece "güneş ve sahilden ibaret" olmadığına dikkati çekerek, "Bu yüzden asıl hedefimiz, Türklerin bizim kültürümüzü tanıması, kültürden, etkinliklerden keyif alması, doğa turizmi, ekoturizm, dalış gibi farklı seçenekleri deneyimlemesi. Bunlara aşık olabilirler." diye konuştu.

Ülkesinde puro ve tütün ürünlerinin de ön plana çıktığını kaydeden Ferguson, bu konuda Küba'nın dünyanın "en iyisi" olduğunu ve turistlerin bunla ilgili bilgi edinebileceğini söyledi.

- TÜRK TURİST SAYISINI ARTIRMA HEDEFİ

Kübalı yetkili, Türk turistlerin ülkesini ziyaret edenler içinde önemli sayıyı oluşturduğuna işaret etti.

Kovid-19 pandemisi öncesinde Küba'nın rekor sayıda Türk turisti ağırladığı bilgisini paylaşan Ferguson, şu an bu sayının 2019'u geride bıraktığını ancak daha da artırılması gerektiğini dile getirdi.

Ferguson, bunun için tanıtım ve ülkelerini anlatmanın önemine değindi.

Türk vatandaşlarının Küba için vizeye ihtiyacı olduğunu ancak elektronik vize sayesinde bunun çok kolay olduğuna dikkati çeken Ferguson, ödemeler ve telefon hattı konusunda da ülkesinin birçok kolaylık sağladığını anlattı.

Ferguson ayrıca, Türkiye ile Küba arasında güçlü bir ulaşım hattı olduğunu ve Türk Hava Yollarının aralık itibarıyla sefer sayısını 5'e yükselteceğini sözlerine ekledi.