Küçük altın fiyatları ne kadar? 12 Haziran 2020 gram altın, çeyrek altın, canlı altın fiyatları kaç TL?

12 Haziran 2020 Cuma 10:10 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 10:10

Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlenme piyasanın normale döndüğünü gösteriyor. Altın yatırımcıları her gün canlı altın fiyatlarının durumunu araştırıyor. Gram altın, Çeyrek altın, Yarım altın, Cumhuriyet altın ve küçük altın ne kadar oldu? Yatırımcısına en çok kazanç sağlayan araçlardan biri olan altın fiyatları, merakla araştırılan konular arasında da kendine yer buluyor. Altın fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle son yıllarda yatırımcısına en çok kazanç sağlayan araçlardan biri oldu. Buna göre; Küçük altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? İşte 12 Haziran 2020 sabahında altın fiyatlarında son durum...

Altın fiyatlarındaki hareketlenme yatırımcıyı sevindirdi. Altın fiyatları dövizdeki değişimlerden ciddi şekilde etkileniyor. Koronavirüs salgını küresel ve yerel piyasalarda durgunluğa neden olurken altın fiyatları grafiği de kısa süreli dalgalanmalar yaşıyor. Son günlerde dolardaki düşüş sebebiyle altın fiyatlarında bir miktar düşüş meydana gelse de altın fiyatları yeniden yükselmeye başladı. Altın fiyatları uzun vadede en çok değer kazanan yatırımlardan biri olarak biliniyor. Canlı altın fiyatlarında yaşanan bu hareketlilik nedeniyle altın alım satım fiyatlarındaki gelişmeleri yakından takip edilirken, gram altın ve çeyrek altın fiyatları yatırımcıları yakından ilgilendiriyor.

ALTIN FİYATLARI 12 HAZİRAN 2020

Altın fiyatları son durum... Güncel piyasalarda altın fiyatlarında dalgalanma devam ederken gram altın fiyatları şu dakikalarda 379 lira seviyesinde hareket ediyor.

GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Gram altın fiyatları güne düşüşle başladı. Haftaya yatay yönlü seyirle başlayan ve geçtiğimiz gün 380 lira seviyesine kadar yükselen gram altın fiyatları bugün ise düşüşe geçti.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları Kapalıçarşı odaklı olarak öğle saatleri itibariyle güncelleniyor. İşlemler ise bir önceki günün rakamsal değerleri üzerinden yürütülüyor. Buna göre hafta içerisinde dalgalı bir seyir izleyen ve geçtiğimiz gün 624 lira ile zirveyi gören çeyrek altın fiyatları bugün ise 622 liradan işlem görüyor.

İşte bugünün çeyrek altın, gram altın, güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN

ALIŞ: 379,06

SATIŞ: 379,18

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 616,80

SATIŞ: 622,30

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.232,00

SATIŞ: 1.243,50

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.455,60

SATIŞ: 2.481,30

REŞAT ALTIN

ALIŞ: 2.487,07

SATIŞ: 2.514,25

Analistler, küresel bazda merkez bankalarının yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla genişleyici para politikası tutumunu devam ettirmesinin, altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Bugün Euro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de açık iş sayısı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, ABD Merkez Bankası'nın yarın açıklanacak kararlarının, altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.690 doların destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, gram altında ise 365-375 lira bandının izleneceğini bildirdi.