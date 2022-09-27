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Ekonomi

Küçük altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? 27 Eylül 2022 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika: Ons altın dolar kurundaki hareketlenmeye paralel olarak iki buçuk yılın düşük seviyesini gördü. Gram altın haftanın ikinci işlem gününde 973 lira seviyesinde seyrediyor. Peki Küçük altın ne kadar? Çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet ve ata altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte serbest piyasada altın fiyatları

27 Eylül 2022 Salı 11:07 - Güncelleme:
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Altın fiyatları doların yükselmesiyle birlikte hareketlendi. Yatırımcılar serbest piyasada altın fiyatlarını takip ediyor. Küresel çapta dolar yükselirken Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın dalgalı seyrini sürdürüyor. Peki gram altın, çeyrek altın fiyatı kaç lira oldu? Küçük altın ne kadar? İşte 27 Eylül 2022 gram altın, çeyrek altın (küçük altın), tam altın fiyatları ve piyasalarda son durum...

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın bugün 972, 29 liradan alınıyor, 973,45 liradan satılıyor.

ÇEYREK (KÜÇÜK ALTIN) NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 1.575 liradan alınıyor, 1.600 liradan satılıyor.

ATA ALTIN FİYATI

Ata altın bugün 6.426,88 liradan alınırken, 6.540,97 TL'den satılıyor.

ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?

Ons altın bugün 1.637,32 liradan alınıyor, 1.637,71 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını 6.424,83 liradan alınıyor, 6.540,17 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN

Yarım altın bugün 3.150,72 liradan alınıyor, 3.205,78 liradan satılıyor.

TAM ALTIN

Alış: 6,281.0295 TL

Satış: 6,379.8142 TL

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

22 ayar bilezik gramı 884,29 liradan alınıyor, 914,64 liradan satılıyor.

KÜÇÜK ALTIN NEDİR?

Halk dilinde küçük altın olarak bilinen çeyrek altın 22 ayar olup 18 mm çapında ve kulpsuz hali 1.75 gram ağırlığındadır.Yatırım için en uygun altın türlerindendir. Ayrıca piyasada en kolay bulunan altın çeşitleri arasındadır. Küçük altın düğünlerde ve özel günlerde takılır.

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