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Ekonomi

Küçük birikimlerle ev sahibi olma imkanı... Konut alımında yeni dönem başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yarın İstanbul'da duyuracağı gayrimenkul sertifikası projesiyle, vatandaşlar küçük birikimlerle Emlak Konut GYO ve TOKİ projelerine ortak olabilecek.

HABER MERKEZİ23 Temmuz 2025 Çarşamba 11:05 - Güncelleme:
Küçük birikimlerle ev sahibi olma imkanı... Konut alımında yeni dönem başlıyor
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşların güvenilir barınma imkanlarına ulaşması için yeni bir adımı daha hayata geçirecek.

Sosyal devlet anlayışıyla, sosyal konutlar ve kentsel dönüşüm ile vatandaşın güvenli konuta erişimini kolaylaştırmaya çalışan Bakanlık, bu kez Emlak Konut GYO ve Toplu konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ile yeni bir yatırım modelini hayata geçirecek.

BAKAN KURUM YENİ PROJEYİ TANITACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın İstanbul'da düzenlenecek toplantıda gayrimenkul sertifikasıyla küçük birikimlerle konut alma imkanı sunan yeni projeyi tanıtacak.

Bakan Kurum, yeni yatırım modeliyle konutun tamamını satın alma ya da bir bölümüne ortak olma imkanı sağlayacak projenin detaylarını açıklayacak.

  • gayrimenkul sertifikası
  • birikim ortaklığı
  • TOKİ projeleri

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