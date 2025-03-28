İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mart 2025 Cuma / 29 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,011
  • EURO
    41,0583
  • ALTIN
    3759.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Kur Korumalı Mevduat bakiyesi gerilemeye devam ediyor
Ekonomi

Kur Korumalı Mevduat bakiyesi gerilemeye devam ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), toplam Kur Korumalı Mevduat bakiyesinin 24 milyar 200 milyon dolar seviyesine gerilediğini açıkladı.

AA28 Mart 2025 Cuma 15:08 - Güncelleme:
Kur Korumalı Mevduat bakiyesi gerilemeye devam ediyor
ABONE OL

TCMB, Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerinin şubat ayı sonuçlarını yayımladı.

Verilere göre, DDKKM toplam stok bakiyesi şubatta 4,7 milyar dolar azalarak 28,9 milyar dolardan 24,2 milyar dolara geriledi.

Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 2,7 milyar dolar düşüşle 23,2 milyar dolardan 20,5 milyar dolara, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise 2 milyar dolar azalarak 5,7 milyar dolardan 3,7 milyar dolara indi.

  • TCMB bakiye düşüşü
  • Kur korumalı mevduat
  • 24.2 milyar dolar

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.