Ekonomi

Kura çekimleri Başkan Erdoğan'ın huzurunda yapılacak! Bakan Kurum: İnşa sürecine hızla başlayacağız

Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Kurum, 'Büyük bir coşkuyla bu çekilişlerin yapıldığını söyleyebilirim. Şu ana kadar 18 bin 99 hak sahibimizi belirledik. İstanbul ve Ankara kura çekimlerini de inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle gerçekleştireceğiz. Ardından hızla konutlarımızın inşa sürecine başlayacağız' dedi.

AA6 Ocak 2026 Salı 12:11 - Güncelleme:
Kura çekimleri Başkan Erdoğan'ın huzurunda yapılacak! Bakan Kurum: İnşa sürecine hızla başlayacağız
ABONE OL

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Yüzyılın Sosyal Konut Projesi'nde 5 milyon 242 bin kişinin başvurusunun geçerli sayıldığını aktaran Kurum, "Projemize en çok başvuru İstanbul'dan oldu. 1 milyon 235 bin 169 vatandaşımız başvurdu. Ankara'dan 287 bin 94 ve İzmir'den 221 bin 921 başvuru yapıldı." bilgisini verdi.

Başvuru süresi biter bitmez hızla hazırlıkları tamamladıklarını, sosyal konutların hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimlerine 29 Aralık'ta deprem bölgesinden başladıklarını anımsatan Kurum, ilk olarak Adıyaman'da kuraları çektiklerini, Şırnak, Hakkari, Siirt ve Van'da da tören yaptıklarını söyledi.

Her ilde bakan yardımcıları, milletvekilleri ve vatandaşların katılımıyla törenler gerçekleştirdiklerini belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Büyük bir coşkuyla bu çekilişlerin yapıldığını söyleyebilirim. Şu ana kadar 18 bin 99 hak sahibimizi belirledik. İstanbul ve Ankara kura çekimlerini de inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle gerçekleştireceğiz. Ardından hızla konutlarımızın inşa sürecine başlayacağız."

