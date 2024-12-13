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Ekonomi

Kura Viyadüğü ulaşıma açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapımı tamamlanan Ardahan'daki Kura Viyadüğü ulaşıma açıldı.

AA13 Aralık 2024 Cuma 16:07 - Güncelleme:
Kura Viyadüğü ulaşıma açıldı
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AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, AA muhabirine, Kura Viyadüğü ile Altaş köyünün baypas olduğunu belirterek, ulaşımın köyün dışına alınarak daha sağlıklı hale geldiğini söyledi.

Söz konusu yolun, Ardahan'dan Türkgözü Gümrük Kapası'na geçiş sağladığını, bundan sonra kapıya geçişin daha sağlıklı olacağını dile getiren Koç, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalarımız Ilgar Dağı Tüneli'miz için çok önemli. İnşallah sıra aynı güzergahtaki Ilgar Dağı Tüneli'ne gelecek. Viyadüğümüzle bu bölgedeki ulaşım kolaylaşacak. Ardahan için hayırlı olsun. Dün Aşık Şenlik Tüneli'ni açtık, bugün Kura Viyadüğü hizmete alındı, yarın inşallah sıra Ilgar Dağı Tüneli'nde olacak. Bu sezonda, yani kışın başlamasıyla viyadüğün hizmete alınması ayrıca önemli."

Vali Hayrettin Çiçek de sosyal medya hesabından viyadüğün açıldığını duyurdu.

  • Kura Viyadük
  • Ardahan
  • Ulaştırma Altyapı

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