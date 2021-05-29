Kuraklık ve hastalığa karşı dayanıklı... Adıyaman'da geliştirildi, yüksek rekolte sağlayacak

AA 29 Mayıs 2021 Cumartesi 11:48 - Güncelleme: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 11:48

Firma tarafından merkeze bağlı Olgunlar köyünde araştırma ve geliştirme sahası bulunan 15 hektarlık alanda, 1150 çeşit arpa, ekmeklik ve makarnalık buğday, mercimek, nohut gibi baklagil ürününün tohumları geliştiriliyor.

Geliştirilen bazı tohumlara ise "Cendere", "Perre", "Mansur", "Göksu" gibi kentin simgesi tarihi mekanların isimleri veriliyor.

Olgunlar Tohumculuk yetkilisi Murat Olgun, AA muhabirine, birçok baklagil tohumunu geliştirme çalışmaları yürüttüklerini, bunların melezleme yöntemiyle üretildiğini söyledi.

Kuraklık nedeniyle suya az ihtiyaç duyacak yüksek rekolteli ürün elde etmek için buğday ve arpada yaptıkları çalışmaların tamamlandığını dile getiren Olgun, şunları kaydetti:

"Egemen arpa, Akşir buğday çeşidimiz. Kuraklık ve hastalığa dayanıklı tohum çeşidini ürettik. Hiç su vermedik, diğer tohumlara göre verimi daha yüksek çıkacak. Yaklaşık 10 yıllık çalışmanın ardından bu arpa ve buğday çeşidini geliştirdik. Başak boyları daha uzun ve diğer tohumlara göre erken sararıp, erken hasadı yapılmakta."



İran, Irak, Ukrayna, KKTC ve Suriye gibi ülkelere tohum gönderdiklerini bildiren Olgun, "Çiftçilerin talebi doğrultusunda tohum geliştiriyoruz. Üreticiler gelip istedikleri kalite, renk, boyda ve hastalığa karşı tohumlar için başvuruyor. Bizler de atalık tohumlardan gen alarak, çeşitli boy, kalite, renkte ve kuraklık ile hastalığa karşı tohumlar geliştiriyoruz." diye konuştu.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise yapılan çalışmalar sonucunda kuraklığa dayanıklı arpa ve buğday için tohum geliştirildiğini, kentin bu konuda öncü olduğunu ifade etti.

Çuhadar, "Türkiye'deki tohum ihtiyacının yüzde 5'i Adıyaman'dan karşılanmaktadır. Bu nohutta yüzde 30'lara çıkmaktadır. Adıyaman ve bizler için başarılı bir grafiktir, emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas ise 13 firmanın tohum ürettiği kentin bu sektörde Türkiye'de 6. sırada olduğunu söyledi.

Firmanın Olgunlar köyündeki sahasında hastalığa, kuraklığa dayanıklı verim testleri yaptığını dile getiren Kıyas, "Bu yıl kuraklığa rağmen sahaya baktığımızda, özellikle kuraklığa dayanıklı çeşitlerimiz çok iyi. Hatta Güneydoğu Bölgesi'nin bütün illerine oranla bu yıl kuraklık değerlendirmesi yaptığımızda, arpa ve mercimekte neredeyse etkilenmemişiz diyebiliriz. Buğdayda ise Türkiye'nin diğer illerine göre iyiyiz." diye konuştu.